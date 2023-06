En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Côté Grizzlies, ça a fait le taf sur le parquet, mais ça a craqué son slip en dehors, alors on vous explique tout ça au cas par cas, en attendant la rentrée avec impatience !

Ja Morant : toujours plus de stats, de highlights, de posters et de danses, mais aussi toujours plus de frasques extra-sportives et de guns brandis… Ja Morant a été égal à lui-même sur le parquet mais a également déraillé en dehors, ce qui a beaucoup desservi son équipe. Il a depuis annoncé vouloir prendre soin de sa santé mentale et s’éloigner des réseaux à travers des stories énigmatiques. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Desmond Bane : l’arrière trapu a connu des pépins physiques mais cela ne l’a pas empêché d’être le parfait complément de Ja sur le backcourt. Sa capacité à canarder de loin a fait mal aux défenses et c’est un pur joueur d’équipe. N’est encore une fois pas passé si loin d’une sélection parmi les étoiles.

Jaren Jackson Jr. : Le DPOY et point d’ancrage de la deuxième meilleure défense de la ligue. JJJ a envoyé du block à tour de bras (peut-être même un peu trop selon les stats), mais a aussi su prendre le relais en attaque lorsque les cadors offensifs étaient sur la touche. S’il a morflé face à Anthony Davis, il était aussi esseulé… Une pure saison, couronnée par une première sélection au All-Star Game pour le triple J.

Dillon Brooks : Dillon… par où commencer ? Si le bougre donne toujours tout ce qu’il a (même parfois trop) sur le parquet, que dire de ses interventions incessantes dans les médias ou ses tentatives de déstabilisation de l’adversaire ? Tel un chihuahua, Dillon Brooks, pourtant en “contract year” a beaucoup aboyé mais peu agi, en attaque comme en défense. Il est même allé jusqu’à éviter les conférences de presse d’après défaite. Les Grizzlies ont déjà annoncé qu’ils ne le conserveraient pas. Coup de poker non gagnant.

Luke Kennard : l’ancienne patte gauche des Clippers est venue à Memphis pour apporter du spacing et du shoot longue distance qui manquaient cruellement dans le Tennessee. En tournant à 54% de loin sous le maillot des Oursons, on peut dire que Luke Kennard a rempli sa mission.

Tyus Jones : le back-up de Ja Morant a livré une saison très propre, sans trop de fioritures, mais en s’appliquant sur ce qu’il sait faire de mieux. Tyus Jones a aussi brillamment assuré l’interim lors de la suspension de son franchise player. Assurément un élément incontournable de la second unit.

Brandon Clarke : l’intérieur canadien apportait beaucoup d’énergie, de hustle et de verticalité jusqu’à sa blessure au tendon d’Achille, qui va malheureusement le tenir écarté des parquets pendant encore longtemps… Tout le monde à Memphis prie pour que Brandon Clarke revienne au plus vite, et à 100% de ses moyens.

Santi Aldama : le natif de Las Palmas arrive en terrain conquis en tant qu’Espagnol. Après le passage des frères Gasol, Santi Aldama a perpétué l’héritage au sein de la franchise. Pas un titulaire en puissance, mais un bon élément qui apporte toujours en sortie de banc. Santi, mais pas des pieds !

Steven Adams : parfait complément de Jaren Jackson Jr. dans la raquette, le kiwi a régalé par son hustle et sa combativité, mais a cruellement manqué aux Grizzlies pendant les Playoffs à cause de son genou qui siffle. Steven Adams est également leader de ce jeune groupe, c’est lui qui a demandé plus de sérieux à ses gars en déplacement… 24 heures avant le premier live broliqué de Ja Morant.

Xavier Tillman : pivot de devoir aux mains pas forcément carrées mais aux épaules de la même forme, Xavier Tillman a remplacé Steven Adams au pied levé. Bien sûr, son apport n’est pas le même, mais il a quand même envoyé quand il a pu, avec ses capacités et ses limites.

David Roddy : le mètre cube des Grizz’ a connu une saison lors de laquelle il a eu sa chance, mais pas trop quand même. 18 minutes par match, et des chiffres moyens. Devra prouver sa valeur sur des durées plus longues l’an prochain.

Ziaire Williams : seulement 37 matchs joués pour Ziaire Williams, à cause de blessures en tous genres. Une petite déception côté Oursons, qui espèrent voir plus de leur sophomore.

Kenneth Lofton Jr. : peu d’opportunités pour le glouton en NBA, mais il finit tout de même Rookie de l’année en G League et a claqué 42 points pour le dernier match de saison régulière. L’ami Kenny a prouvé qu’il avait sa place dans la ligue.

Jake LaRavia : un rookie qui a encore moins eu sa chance que David Roddy. JLR va assurément avoir plus de temps de jeu la saison prochaine, mais cette saison à ronger son frein sur le banc de touche a dû être frustrante pour lui, qui peut apporter à distance.

Jacob Gilyard : plutôt habitué à la G League.

Kennedy Chandler : recruté pour assurer la caution danse et sosie pendant l’absence de Ja Morant.

Vince Williams Jr. : plutôt habitué à la G League Jr.