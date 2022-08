Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Grizzlies ont décidé de s’évader. Spoiler : on ressent bien la jeunesse du roster.



NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Ja Morant

Vous avez sans doute entendu parler d’une pluie d’étoiles filantes appelée les Perséides et qui a connu son pic d’activité cette nuit dans le ciel ? Et bien avec un peu d’attention, vous avez sans doute remarqué que Ja Morant s’était immiscé parmi les météores, lui qui a beaucoup de mal à redescendre sur Terre depuis qu’il a décollé sur la tronche du pauvre Jakob Poeltl en mars dernier. Vacances en altitude pour Ja qui a donc profité de cet envol pour passer au-dessus de l’Himalaya, faire un petit coucou aux astronautes dans l’ISS et enfin survoler le grand Canyon, au fond duquel il affirme avoir aperçu ce qu’il reste de la dignité de l’intérieur des Spurs.

Jaren Jackson Jr.

Opéré du pied début juillet, Jaren Jackson Jr. est condamné à rester chez lui dans le cadre de sa rééducation. Y’a zéro vanne, il suffit d’aller voir son compte Instagram où le mec en est réduit à poster une vidéo de lui qui arrive en trottinette – ou vélo on sait pas trop ce qu’est ce machin – électrique adaptée à son peton blessé, avant de se poser sur son transat et s’enjailler sur une musique avec son stormtrooper miniature aux oreilles de lapin. Si vous pensez qu’on a pris des substances pour écrire cette phrase, sachez qu’elle est factuellement vraie à 100%.

Steven Adams

Vous savez très bien ce que Steven Adams est actuellement en train de faire. De retour dans sa Nouvelle-Zélande natale pour profiter de sa famille, Aquaman a décidé de faire un petit détour par l’Australie où il s’amuse à plonger avec ses amis poissons au niveau de la Grande Barrière de corail. Très sensible au risque de disparition qu’elle subit, le pivot de Memphis envisage même de s’y installer, lui qui peut rester près de trois heures en apnée, soit pile le temps de terminer un match NBA. Encore faut-il qu’Adam Silver accepte une extension jusque là-bas.

Desmond Bane

Desmond Bane est devenu papa ! Alors non, on ne parle pas de cette fameuse nuit du 31 janvier 2022 où il a planté 34 points sur la truffe de Sixers qui ont au final remporté le match, mais bel et bien d’un véritable enfant, son premier. Hors de question de partir pour Desmond qui apprend donc les joies de la parenté à savoir : ne pas dormir, carburer au café pour tenir le coup, avec tout le monde qui te fait remarquer que tu as des cernes. Eh mais attendez ? C’est pas plutôt nous ça ?

Tyus Jones

À en croire les réseaux sociaux de Tyus Jones, on pourrait penser qu’il est actuellement en train de sillonner les États-Unis pour participer à toutes les ligues d’été possibles et imaginables. Que nenni. En réalité, c’est son frère Tre qui est condamné à se faire passer pour lui après ne pas être parvenu à tenir son engagement : marquer au moins une fois 20 points cette saison. Pendant ce temps-là, Tyus est tranquillement en train de fêter son premier anniversaire de mariage avec sa chérie en se baladant dans les rues de Venise. Bien joué mec, t’as gagné des vacances et le droit de te foutre de la gueule de ton frangin.

Danny Green

Si vous avez du mal à intégrer la présence de Danny Green à Memphis, sachez que lui aussi a beaucoup de mal à l’accepter. Aux dernières nouvelles, il aurait d’ailleurs été aperçu en pleurs, en train de s’accrocher à la poignée de porte d’entrée de sa maison à Philadelphie, dans le but d’échapper à ce destin funeste que d’aller habiter dans le Tennessee. Un changement d’autant plus difficile à accepter que P.J. Tucker, qui a réquisitionné la baraque, a annoncé transformer l’ancienne chambre de Danny en penderie géante pour ses milliers de godasses. Coup dur.

Dillon Brooks

En toute sincérité, on ne sait pas vraiment où se trouve actuellement Dillon Brooks, alors on va tâcher de lui conseiller quoi faire. Écoute-nous Dillon. Tu prends ta caisse, tu te rends immédiatement dans le centre-ville de Memphis, tu trouves un coiffeur et tu nous enlèves cette horreur que tu as sur le crâne. Fais la boule à Z, coupe-toi ces tresses qui te rapprochent plus du taureau aux cornes molles que de l’ours vigoureux, trouve une autre coupe… bref, on ne veut plus voir ça sur le terrain l’année prochaine. Le bien de l’équipe tout entière en dépend, et on a pu le voir à l’occasion des derniers Playoffs.

Brandon Clarke

Contrairement à son collègue du dessus, Brandon Clarke a eu le droit à des vacances bien méritées après une campagne de postseason réussie sur le plan individuel. Mais en bon casanier, BC avait prévu de rester pépouze chez lui à passer ses journées sur Twitter comme il aime si souvent le faire. Manque de bol, la Ja Airways est passée par-là et ni une ni deux, l’a déposé au bord d’une plage dans les Caraïbes, où il est forcé de bronzer. La vie est parfois tellement cruelle… accroche-toi Brandon, on va te sortir de là.

Ziaire Williams

Peut-être êtes-vous aussi tombés sur cette vidéo de Ziaire Williams en train de complètement péter un câble lors d’un match de football (soccer) du Memphis 901 FC. Hyper le public au bord du terrain ? Check. En profiter pour gratuitement foutre de l’eau partout en secouant des bouteilles qui devaient probablement servir à autre chose ? Check. Terminer en explosant une guitare tout droit sortie du Nether ? Check. Oui ça n’a aucun sens, donc on a aucun commentaire à faire, on vous laisse juste regarder.

John Konchar

Ah ! On nous dit dans l’oreillette que les vacances de John Konchar n’intéressent personne. Ah non en fait on nous dit dans l’oreillette que John Konchar n’intéresse personne tout court.

En pleine période morte, la rédaction s’occupe comme elle peut et est ravie de constater que les joueurs n’ont pas autant de mal à remplir leurs journées. À demain, pour une nouvelle édition de la Presqu’enquête !

