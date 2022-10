30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction de Memphis pour décortiquer les Grizzlies !

Plus on avance dans ces 30 Previews en 30 Jours, plus on se rapproche fort logiquement de franchises que l’on imagine bien aller très haut cette saison. La particularité des Grizzlies de Memphis ? C’est que peu importe leurs résultats, les gamins de Taylor Jenkins iront haut, au sens propre du terme. On parle d’une équipe drivée par le joueur le plus spectaculaire de la Ligue, ça y est c’est officiel pour Ja Morant, d’une équipe qui joue chaque contre-attaque à 800 à l’heure et dont la joie de vivre nous procure des frissons de bonheur chaque nuit. Vas-y que je te remplace des ampoules en plein alley-oop, vas-y que je te colles des stickers tout en haut de la planche sur un chase-down block, vas-y pour le gros selfie des familles à chaque grosse victoire et, surtout, vas-y que ça pourrait bien gagner pas loin de 60 matchs cette saison tant ce groupe progresse et semble de plus en plus difficile à freiner. Une génération pleine de talent et de testo squatte actuellement à Memphis et a gagné le statut de franchise la plus cliquable de toute la Ligue et, au pire, ça leur fera toujours un trophée cette saison. Envoyez la preview, en haute altitude !

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Grizzlies de Memphis. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !