La saison 2023-24 des Memphis Grizzlies… dans un monde idéal

Ja Morant, le tonton flingueur dans le bon sens du terme

Pendant les 25 premiers matchs de la saison, lors desquels Ja Morant est suspendu, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane prennent les choses en main et envoient des lignes de stats bien garnies. No Morant ? No problem pour des Grizzlies qui caracolent quand même en tête de leur conférence. JJJ Pose son 20-10 assorti de ses 4 contres de moyenne, tandis que le midget du Tennessee flirte avec les 30 points de moyenne en prenant ses 25 shoots par match. Tout ce beau monde sait reprendre sa place autour de Ja Morant lors du retour de ce dernier qui, revanchard, explose tout sur son passage, notamment les défenses adverses dans la raquette, et signe un retour remarqué, laissant ses ennuis judiciaires de côté et se concentrant enfin sur le basket et uniquement le basket. Tee Morant lâche même des petites danses en bord de parquet avec Justin Timberlake et Moneybagg Yo, histoire de montrer que tout se passe désormais pour le mieux dans la ville d’Elvis.

La vie est plus belle sans Dillon Brooks

Et pour cause, Dillon Brooks est désormais loin d’ici et c’est tout le groupe qui s’en porte bien mieux. Remplacé par Marcus Smart, c’est un véritable upgrade de chaque côté du parquet et l’équipe est transfigurée à force d’avoir enfin quelqu’un qui assume sur les lattes après ses différents propos. Le collectif retrouve enfin la joie de vivre et dresse toujours autant les barbelés avec ce bon vieux Smart sans muselière qui écœure le meilleur extérieur adverse, et Jaren Jackson Jr. qui renvoie dans les travées du FedEx Forum ce que l’ancien Celtic a bien voulu laisser passer. Memphis n’encaisse que 64 points par match tout en scorant en moyenne 118 points par soir. Ça fait beaucoup, on vous l’accorde, mais ce sont les faits. Pendant ce temps, Dillon Brooks tourne à 10 points à 31% aux tirs dont 17% de loin à Houston. Mais déclare s’en foutre des Grizzlies car ils sont “vieux”.

Des Grizzlies sur le toit de la conférence (de la NBA ?)

Avec un tel collectif et de tels résultats, les Grizz’ s’assurent l’avantage du terrain au calme et vont tranquillement passer en demi-finales et retrouver les Lakers, histoire de se venger de l’an dernier. LeBron James, orphelin de Dillon Brooks, ne parvient pas à sortir les hommes de Taylor Jenkins qui arrivent en finales de conférence pour la première fois depuis onze ans ! Et à la surprise générale, les Suns tombent à leur tour face à cette équipe aux dents longues qui redevient décidément cette franchise rafraîchissante que tout le monde adorait avec sa gouaille et ses actions d’éclat, mais avec de l’humilité en plus. Toutefois, la marche des Finales NBA sera trop haute face aux Bucks, mais honnêtement, qui aurait parié sur une telle campagne en début de saison ?