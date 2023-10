La saison 2023-24 des Memphis Grizzlies… dans leur pire cauchemar

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Grizzlies de Memphis !

Mais aussi : La saison 2023-24 des Memphis Grizzlies… dans un monde idéal

Ja Morant, le tonton flingueur dans le mauvais sens du terme

Déjà que sans Ja Morant, l’équipe ne tourne pas ouf… Jaren Jackson Jr. tente mais ne parvient pas à combler le gap en attaque bien qu’il assure toujours un minimum en défense, tandis que le costard de franchise player est bien trop grand pour le nouveau riche Desmond Bane qui finit par fumer les finances de son club. A propos de fumer, c’est avec un énorme cigare à la boca et une chaîne plaqué or autour du cou que Ja Morant débarque à l’entraînement, histoire de montrer qu’il ne s’est toujours pas détaché de la rue. Au lieu de s’entraîner pour revenir à son meilleur niveau, il se ramène avec sa PS5 au centre d’entraînement des Grizz’ et passe son temps à jouer à GTA 5, “pour s’entrainer”, qu’il dit à Taylor Jenkins, son coach, qui voit rouge.

Des nouvelles de Dillon Brooks ?

D’ailleurs, Ja ne va pas s’arrêter en si bon chemin, lui qui a toujours le droit d’être aux côtés du groupe des Oursons malgré sa suspension. Il est censé faire son retour le 19 décembre, mais il vrille avant cette date. Le 16 décembre, les Grizzlies reçoivent les Rockets et l’ancien de la maison Dillon Brooks. Tout d’abord, il va arriver au FedEx Forum en shootant des coups de feu dans les airs. Puis, en bisbille avec son ancien pote, Ja va se la jouer Gilbert Arenas, mais pas pour les bonnes façons. En effet, il va aller planquer un gun dans le vestiaire du nouveau chien de garde de Houston, ce qui va évidemment bien froisser comme il faut Adam Silver, qui va cette fois suspendre Ja Morant de toute activité pendant deux ans. De retour il n’y aura donc pas eu pour le voltigeur, qui décidément n’apprend jamais de ses erreurs. Après ce match à 45 points à 17/24 au tir dont 11/15 de loin de la part de Dillon Brooks, le Canadien urine sur le logo au centre du FedEx Forum et déclare proposer un octogone sans règles à son ancien coéquipier.

Punition dans la Conférence Est

A la fin de la saison, les Grizzlies comptent 31 victoires seulement et se retrouvent bien emmerdés sans leur franchise-player pour les deux ans à venir. D’ailleurs, avec l’expansion qui pointe le bout de son nez, deux nouvelles équipes arrivent, à Seattle et Las Vegas, comme prévu. De ce fait, les Grizzlies, l’équipe la plus à l’Est de la conférence Ouest, dans tous les sens du terme, change de conférence et se retrouve punie, avec un bonnet d’âne, dans la conférence Est. Marcus Smart, exaspéré par ce bourbier, demande son transfert, Bane et JJJ font la gueule, et Taylor Jenkins décide de redonner vie à la Méthode Cauet. Une année sympathique chez les Oursons.