Transfert : Jonas Valanciunas aux Pelicans, Eric Bledsoe et Steven Adams à Memphis, la saison des bombes est lancée !

La grosse Woj Bomb à 22h30 un lundi soir, vous aimez ? C’est exactement ce qu’on vient de vivre, à trois jours de la Draft NBA et à une semaine de l’ouverture de la Free Agency. Une bombe qui concerne les Grizzlies et les Pelicans, qui ont trouvé un accord sur un deal impliquant Jonas Valanciunas, Eric Bledsoe, Steven Adams, et du pick de draft !

C’est officiel, la folie de l’intersaison est lancée. Alors qu’on était pas mal sur de la rumeur ces derniers jours, alors qu’on imaginait les différents scénarios pouvant potentiellement arriver prochainement, on a désormais du concret. Et attention, c’est plutôt du lourd. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui s’échauffe pour espérer trouver une forme olympique dans les jours à venir, Memphis et la Nouvelle-Orléans ont donc réussi à se mettre d’accord sur un deal : le pivot des Grizzlies Jonas Valanciunas vient d’être envoyé en Louisiane en compagnie du pick 17 et 51 de la Draft NBA 2021, tandis que le pivot Steven Adams et le meneur Eric Bledsoe font le chemin inverse avec le pick 10 et le pick 40 de la Draft 2021, ainsi qu’un choix de premier tour 2022 via les Lakers. Ce pick serait protégé Top-10 d’après les infos du Woj. Depuis quelques jours, on savait que les Pels cherchaient un partenaire de trade à travers un package pick 10 + Eric Bledsoe, avec potentiellement du Steven Adams dans la transaction. On en parlait encore ce matin dans les dernières rumeurs, et ça s’est désormais concrétisé avec les Grizzlies. Selon le spécialiste Draft d’ESPN Jonathan Givony, la franchise de Memphis pourrait décider de se tourner vers le guard australien Josh Giddey à travers son dixième choix. Wait and see comme on dit mais ce sera vraiment intéressant de voir ce que les Oursons vont faire jeudi soir. Pour la forme, sachez aussi que Memphis devrait décliner sa team option à 13 millions de dollars sur Justise Winslow selon Keith Smith de Spotrac, afin de libérer la place nécessaire pour accueillir les salaires de Bledsoe et Adams (Winslow deviendrait donc agent libre).

🚨 TRANSFERT OFFICIEL NEW ORLEANS : Jonas Valanciunas + pick 17 + pick 51 MEMPHIS : Eric Bledsoe + Steven Adams + pick 10 + pick 40 + pick protégé des Lakers en 2022 LA SAISON DES TRANSFERTS EST LANCÉE LETS GOOOO 💣💣💣💣 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/v0eFpVfLu8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2021

Maintenant que vous connaissez tous les détails du deal, place à la réaction à chaud. Déjà, voir Jonas Valanciunas quitter Memphis, ça fait un sacré truc quand on sait l’importance qu’avait pris JV dans la raquette des Grizzlies et son rôle lors des deux belles saisons que vient de vivre la franchise du Tennessee. Mais dans le même temps, en obtenant Steven Adams en retour, vous récupérez un pivot parfait pour le Memphis basketball. Pour les Oursons, l’intérêt de ce deal est évidemment dans les picks de draft, avec notamment le dixième choix de cette année et le pick de 2022, année où ils pourraient d’ailleurs avoir… trois choix de premier tour. Memphis possède un sacré noyau de jeunes joueurs avec Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et Cie, et la franchise souhaite continuer dans cette timeline. Adams et Bledsoe sont sous contrat encore deux saisons (17 et 18 millions l’année pour le premier, 18 et 19 pour le second) jusqu’en 2023, mais la dernière année n’est que partiellement garantie pour E-Bled. D’après Chris Haynes de Yahoo Sports, Bledsoe ne devrait de toute façon pas rester à Memphis. On va continuer à surveiller les Grizzlies de très près, eux qui possèdent peut-être d’autres tours dans leur sac.

Eric Bledsoe, who New Orleans included in a trade package, is not expected to stay in Memphis, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 26, 2021

Côté Pelicans, ça récupère un pivot de qualité dans la raquette et capable de shooter de loin en plus, ce qui fera du bien au spacing de NOLA. Ils obtiennent aussi deux picks mais surtout, ils libèrent du cap space. Et ça, c’est très important pour jouer un vrai rôle durant l’intersaison. On le sait, les Pels veulent rapidement jouer les Playoffs et le boss des opérations basket David Griffin se bouge pour essayer de former une équipe plus équilibrée et plus compétitive autour de Zion Williamson et Brandon Ingram. Le meneur vétéran Kyle Lowry est notamment dans les petits papiers de la Nouvelle-Orléans, et la franchise du Bayou est désormais bien mieux placée pour se poser sur ce dossier. Juste pour info, Lowry demanderait entre 25 et 30 millions l’année sur son prochain contrat. Là, en se débarrassant de Steven Adams et Eric Bledsoe, les Pelicans peuvent potentiellement avoir 36 millions de cap space selon Bobby Marks d’ESPN s’ils décident de renoncer à Lonzo Ball et Josh Hart, agents libres restrictifs. Un montant qui passerait à 25 millions en cas de prolongation de Hart uniquement. On ne peut pas non plus exclure une prolongation de contrat de Lonzo, mais on a comme l’impression que les Pelicans vont vraiment se mettre sur le dossier Lowry. En tout cas, vous pouvez déjà sortir le popcorn, ça va être la folie.

Premier gros domino qui tombe à trois jours de la Draft NBA 2021. Préparez-vous, car ça risque d’enchaîner dans les heures et les jours à venir.

Source texte : ESPN, Yahoo Sports, Spotrac

New Orleans creates salary cap space for August that allows them to either match an offer sheet on Lonzo Ball, or have the cap space to pursue a significant free agent point guard, including Kyle Lowry and others. Pels liked Valanciunas as floor spacer at center over Adams, too. https://t.co/3YRyBTEg1S — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 26, 2021

Pelicans could have up to $36M in room but at the cost of Lonzo Ball and Josh Hart. Room goes down to $25M if they let Ball walk and bring back Hart. https://t.co/mI5KRInrb9 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 26, 2021

This trade has been swirling for a few days in different iterations as we reported yesterday. Many around the NBA believe Memphis will look to target Josh Giddey at No. 10, if he's available. That's one of the reasons we put him in that slot yesterday: https://t.co/VEdy8p5uV6 https://t.co/iVuJhUwwEb — Jonathan Givony (@DraftExpress) July 26, 2021