Ja Morant a tout ce qu’il faut dans son jeu pour devenir l’un des visages de la NBA dans les années à venir, mais il a aussi tout ce qu’il faut dans son entourage et dans sa façon d’être pour plonger vers le bas. C’est malheureusement la deuxième partie de cette phrase qui a le plus attiré l’attention ces derniers mois. Le meneur a déclaré vouloir prendre soin de sa santé mentale, mais après cette récidive, peut-on toujours vraiment lui faire confiance ?

“On peut faire des erreurs, mais pas les répéter.”

C’est ce que dit un vieux proverbe dont Ja Morant n’a visiblement pas connaissance.

Épinglé une première fois après s’être filmé dans un live Instagram torse nu et exhibant un gun dans une boîte de nuit dans le Colorado, il écope alors de 8 matchs de suspension pour cela et passe une première fois au bureau du CPE Adam Silver. Le joueur fait amende honorable en disant qu’il a appris de ses erreurs et qu’il souhaite progresser. Mais à peine un mois plus tard, ces mots ressemblent beaucoup à des paroles en l’air après qu’il ait été filmé en voiture par un ami, cette fois à son insu, en train de brandir à nouveau un pistolet alors qu’il était sur le siège passager. Cette fois, Adam Silver sera bien moins clément et annonce, après les Finales NBA, infliger 25 matchs de suspension au meneur des Grizzlies.

En soi, Ja Morant n’a rien fait d’illégal aux USA, mais il a porté préjudice à l’image de la ligue qui veut être à l’écart de toute histoire pouvant impliquer des armes à feu, et veut aussi éviter que les plus jeunes, qui ont Ja comme exemple, ne reproduisent ses comportements décrits comme “dangereux, imprudents et irresponsables” par le commish de la NBA.

Cette liste d’événements vient s’ajouter à une agression présumée d’un adolescent de 17 ans par le meneur, ensuite revenu avec… une arme à la ceinture, à l’intimidation d’un agent de sécurité d’un supermarché en compagnie de ses amis. Mais aussi à des sorties de piste de son entourage qui pointe un laser rouge en direction du bus des Pacers après une défaite, ou de son… daron, qui s’embrouille avec Shannon Sharpe, qui bosse pour ESPN, au bord du terrain lors d’un match face aux Lakers de LeBron James, dont le consultant est fan. Vous l’aurez compris, il n’y a pas que Ja Morant qui déraille, son entourage ne semble pas non plus des plus sains même si cela n’excuse pas tout, loin de là. Nul doute qu’Adam Silver a dû mettre un coup de pression au joueur, comme David Stern l’avait fait avec Carmelo Anthony il y a de ça quelques années.

Mais cela ne doit pas être le seul élément déclencheur pour que Ja Morant prenne conscience qu’il peut foutre sa carrière en l’air s’il ne change pas de comportement. Déjà, l’aspect financier ne doit pas être négligé, on ne va pas se mentir. Alors qu’il entre dans la première année de son contrat max, Ja Morant ne sera pas payé pendant les 25 matchs où il sera suspendu. D’après Bobby Marks, cela ferait 304 545 dollars de perdus par match manqué par Ja Morant, multiplié par 25, cela donnerait exactement 7 613 625$ qui n’iront pas dans la poche de l’ancien de Murray State. Il devrait également perdre 39 millions de dollars du fait de sa non-sélection dans une équipe All-NBA, du fait qu’il ait joué moins de 65 matchs. On approche déjà des 50 millions de dollars de pertes grandement liées à ces incartades.

Sa santé mentale doit également être une préoccupation majeure, dans un contexte où la parole des joueurs se libère de plus en plus sur le sujet. Il avait laissé une série de storys Instagram qui laissaient craindre le pire, mais la police du Tennessee a rapidement rassuré tout le monde. Non, Ja Morant n’est pas sur le point de commettre l’irréparable, mais cela sonne tout de même comme une certaine fragilité mentale qui peut nécessiter une aide dans un avenir très proche. Pour cela, il peut compter sur l’indéfectible soutien de ses coéquipiers et de son coach dans ce processus vers la guérison.

“C’est mon frère.” – Jaren Jackson Jr.

“On est une grande famille et on lui montre tout notre amour.” – Desmond Bane

“On veut le meilleur pour lui.” – Tyus Jones

“On l’aime, on le soutient et on lui souhaite le meilleur.” – Taylor Jenkins

Il pourra d’ailleurs rester à leurs côtés et s’entraîner avec eux malgré sa suspension. Une vraie bonne nouvelle pour la cohésion du groupe, car il n’était pas certain que cela soit possible. Aussi, l’arrivée de Marcus Smart, vieux grognard rigoureux, sera, en plus d’être un énième coup de boost pour la défense de Memphis, l’apport d’un vrai mentor pour Ja Morant. L’ancien Celtic fera assurément tout son possible pour le garder dans le droit chemin sur et en dehors des parquets. Derrick Rose, ancien de la fac de Memphis, l’aidera également à rester focus sur le basket, même si pour l’extra-sportif, le plus jeune MVP de l’histoire a lui-même des accusations bien plus graves qui pèsent contre lui…

Ja Morant a déjà pas mal déconné, lui qui était un véritable vent de fraîcheur en NBA grâce à ses actions en haute altitude, son leadership mais aussi sa gouaille. Malheureusement, certaines défections dans les moments chauds, une mauvaise gestion des médias ainsi que des incidents extra-sportifs ont quelque peu terni sa réputation. Mais il y a un exemple bien connu des fans des Grizzlies qui représente à merveille le virage à 180° que peut prendre leur numéro 12. Il s’agit évidemment de Zach Randolph, ancien habitué de la rubrique des faits divers lorsqu’il évoluait chez les fameux Jail Blazers et qui s’est racheté une conduite et a tiré un trait sur son passé sulfureux pour contribuer à écrire la légende des Oursons. A seulement 24 ans, Ja peut avoir un déclic similaire au niveau du comportement. Il a déjà affirmé vouloir changer par le passé, mais difficile de le croire étant donné ses récidives. La confiance sera véritablement de retour lorsque les paroles seront suivies des actes, et c’est tout ce que l’on souhaite, pour lui, comme pour les Grizzlies, comme pour la NBA en général.

Source texte : BasketNews