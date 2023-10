Il faudra sortir les bazookas pour scorer face aux Grizzlies cette saison. En effet, Marcus Smart, DPOY 2022, arrive à Memphis et rejoint Jaren Jackson Jr., DPOY 2023. C’est la première fois de l’histoire que deux défenseurs de l’année sur deux saisons consécutives sont coéquipiers.

Il a fallu sacrifier le valeureux Tyus Jones, éternel back-up de Ja Morant à la mène, pour parvenir à faire venir ce fameux leader défensif souhaité par les dirigeants des Oursons, mais il fallait bien ça pour ramener un guerrier de la trempe de Marcus Smart. C’est toujours bizarre aujourd’hui de voir celui qui a porté la tunique de Boston pendant neuf saisons revêtir un autre uniforme, mais s’il y a bien une franchise, hors Celtics, qui colle parfaitement à l’esprit de MS36, c’est celle où il vient d’atterrir. Il remplacera Dillon Brooks dans son rôle de chien de garde attitré du meilleur extérieur adverse, en tout cas, sa venue enchante Jaren Jackson Jr.

“C’est lourd ! Je lui ai déjà envoyé un message, c’est top d’avoir quelqu’un qui peut jouer des deux côtés du terrain comme lui et qui a une culture de champion. On sait à quel point il joue avec passion et à quel point il connaît le jeu. Son état d’esprit va être une superbe addition pour notre groupe […] Cela n’arrive pas souvent (NDLR : deux DPOY dans la même équipe), même presque jamais. Je sais ce qu’il a apporté à Boston, je l’ai vu faire, c’est fou !” – Jaren Jackson Jr.

Imaginez seulement être un joueur extérieur qui affronte les Grizzlies. Il faut déjà supporter la défense ultra rapprochée de Marcus Smart, son flopping et même son trashtalking incessant. Tu es déjà au bord des larmes alors que tu as à peine passé le milieu de terrain, peu probable qu’il te reste assez d’énergie pour le passer, et si par miracle tu y arrives, voilà que tu tombes nez à nez avec Jaren Jackson Jr. qui expédie ton tir dans les travées du FedEx Forum et t’écœure définitivement de la vie. Un pur défenseur extérieur et un pur défenseur intérieur, ne soyez pas étonnés si la moyenne de points encaissés par match à Memphis est de 54. En tout cas, Marcus Smart, bien qu’il ait eu du mal à digérer son départ des Celtics, où il se voyait prendre sa retraite, est impatient de commencer chez les Oursons.

“Je suis impatient de commencer ce nouveau chapitre dans ma carrière NBA, et quelle meilleure façon que de le faire dans une ville qui me correspond parfaitement ?” – Marcus Smart

On vous le disait, cette alliance entre Marcus Smart et les Grizzlies ressemble pas mal à un mariage parfait des deux points de vue. Et puisqu’il faut lier l’utile à l’agréable, son arrivée va faire du bien à la mène à des Grizzlies qui viennent d’envoyer Tyus Jones à Washington et qui seront privés de Ja Morant pour les 25 premiers matchs de la saison. Marcus Smart peut assurer l’intérim à la mène avant de se décaler au poste 2 au retour de la resta de l’équipe, et peut même sortir du banc si Desmond Bane venait à rester arrière et n’était pas décalé au poste 3. Marcus Smart était la pièce manquante du puzzle des Grizzlies selon Taylor Jenkins, et c’est un problème de riche auquel il sera confronté pour composer sa rotation, mais nul doute que le coach saura trouver la bonne formule pour permettre à Memphis de ne pas trop pâtir de l’absence de son franchise-player et tirer le meilleur de ses joueurs en son absence.

“On recherchait quelqu’un pour défendre dur à l’extérieur, on recherchait quelqu’un qui peut créer, on recherchait quelqu’un qui a évolué au plus haut niveau en NBA. On l’a trouvé avec Marcus, et on ne pense pas que beaucoup de joueurs soient comme lui. Il était le meilleur qui cochait toutes ces cases, c’est un gagnant” – Taylor Jenkins

Tout cela passe évidemment par une défense de fer, qui est la marque de fabrique de la franchise depuis l’époque “Grit and Grind” avec Marc Gasol, Tony Allen et Zach Randolph en têtes d’affiche. Cet esprit est encore plus de retour avec Jaren Jackson Jr. en poste depuis 2018 mais encore plus avec Marcus Smart, arrivé cette année pour faire passer un sale quart d’heure à ses adversaires. Transfiguré depuis son changement d’équipe, où il sait qu’il va devoir s’intégrer dans le collectif, gagner sa place et de nouveau mériter tout le reste en tant que “petit nouveau”, il entend bien apporter sa culture de la gagne à une équipe qui n’a encore jamais connu les Finales NBA dans son histoire. Pas forcément pour cette année avec les soucis extra-sportifs qui entourent encore Ja Morant, mais vraiment impossible les années à venir ?

