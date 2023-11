Résumé de la nuit en NBA : les Wolves et les Mavericks haussent le ton, Jokic et Embiid sont des gloutons

Très très grosse nuit de NBA et, par conséquent, un résumé de la nuit qui vous prendra peut-être bien deux ou trois pauses cafés. On vous raconte tout ce qu’on a vu ou entendu cette nuit ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Killian Hayes a sorti son match référence face aux Warriors

Malcolm Cazalon n’a pas joué

Nicolas Batum a fort bien démarré son aventure avec les Sixers

Moussa Diabaté a très peu joué avec les Clippers

Victor Wembanyama (13 points et 10 rebonds) a pris une énorme volée par les Pacers

Sidy Cissoko n’a pas joué

Bilal Coulibaly a assisté impuissant à la mixtape de Joel Embiid (10 points et 3 rebonds)

Rudy Gobert a été costaud dans la victoire des Wolves face à Boston, même s’il a été cata aux lancers (2/11)

Ousmane Dieng a été discret avec le Thunder, Olivier Sarr n’a pas joué

Evan Fournier a pu apprécier le retour au jeu de James Harden

Le highlight de la nuit

Nan le ralenti est trop trop sale 😩

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

#TTFL Top 30

➡️ Deck #03 | Pick #14

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

AFTER ONE NIGHT OF ACTION 🏆

The first ever NBA In-Season Tournament Group standings 👀

📲: https://t.co/T2ytjrfB0m

Le programme de ce soir