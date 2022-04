C’est donc la conséquence immédiate de la victoire des Hawks cette nuit à Cleveland lors du dernier match du play-in à l’Est : le Heat de Miami et les Atlanta s’affronteront au premier tour. Énorme affiche qui va bien au delà d’une match-up entre un seed 1 et un seed 8, et les Floridiens devront rapidement montrer qui est le patron à l’Est.

Rendez-vous dès dimanche en début de soirée. Le Heat de Miami, numéro 1 à l’Est cette saison, affrontera donc le FC Trae Young pour une place en demi-finale de conférence, face au vainqueur de la non moins alléchante série entre les Sixers et les Raptors. La dernière affiche de ce premier tour à l’Est est donc connue et elle s’inscrit parme ces séries dont il est difficile d’imaginer l’issue, même si Mayami partira logiquement favori. La mission si les Floridiens l’acceptent ? Ralentir ce grand malade de Trae Young, et si Kyle Lowry ou Jimmy Butler s’emparent avec brio de cet objectif on ne donne franchement pas cher de la peau des pioupious, surtout si l’absence de Clint Capela devait durer ce que l’on pense qu’elle va durer. Pour les Hawks au contraire, les problèmes risquent de se compter à la demi-douzaine, Erik Spoelstra disposant dans son carquois d’un paquet de flèches empoisonnées.

Le duo Jimmy Butler / Bam Adebayo est ce qu’il se fait de mieux ou presque en matière de tandem de two-way players, Kyle Lowry a l’expérience de cinquante autres joueurs en cumulé, Tyler Herro est dans la forme de sa vie et les role players de South Beach ne sont pas loin d’être ce qu’il se fait de mieux en NBA. Vu comme ça on peut s’en faire pour les Hawks, clairement, d’autant que Jimmy Buckets et ses gladiateurs se reposent plus ou moins depuis quinze jours, mais on a vu cette nuit qu’un Trae Young en confiance pouvait déplacer des montagnes, toutes floridiennes qu’elles soient. Le Heat aura l’avantage du terrain, l’avantage du nombre, celui du talent, celui du coaching et celui de l’expérience, mais l’astérisque *génie* est du côté des Hawks alors atenzione, même si collectivement il semble aujourd’hui y avoir un monde entre les deux projets.

On connait donc désormais toutes les affiches de ce premier tour des Playoffs, et la April Madness commence dès ce soir avec un fabuleux programme. Vous avez assez dormi ? On espère parce que, ça y est, il est déjà trop tard pour y penser.