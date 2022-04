A première vue c’est assez triste, à deuxième vue aussi d’ailleurs, mais cette défaite rageante et évitable cette nuit lors de la finale du play-in de l’Est face aux Hawks ne doit en aucun cas remettre en cause le parcours 2021-22 des Cavs. Parce qu’ils sont jeunes, parce que le destin s’est quand même pas mal acharné sur eux, parce que ce ne sont pas les premiers ni les derniers à se faire piétiner par Trae Young. Oui c’est dur, mais reculer pour mieux sauter c’est bien aussi.

Difficile réveil pour la fanbase des Cavs ce matin, ou difficile endormissement pour les courageux restés devant le match cette nuit. Ils l’avaient en main ce match, ils l’avaient en main jusqu’à ce foutu choix de changer sur les écrans, et jusqu’à la conclusion logique de cette décision : une explosion de saveur signée Trae Young. Jusque-là le plan se déroulait quasiment sans accroc, Jarrett Allen avait upgrade le bazar de sa simple présence, Evan Mobley gérait l’espace aérien, Darius Garland jouait les patrons sans trop en faire et, petite surprise de la soirée, Lauri Markkanen s’était transformé en Dirk Nowitzki au meilleur des moments et – on ne s’en réjouit pas hein – la sortie sur blessure de Clint Capela était quand même un coup de puce supplémentaire et non-négligeable. A ce moment-là, à la mi-temps pour être plus précis, on se dit finalement que la logique de la saison est respectée, parce que ces gamins méritent, tout simplement. Malheureusement la suite sera compliquée à vivre pour la Rocket Mortgage FieldHouse, l’expérience des Hawks prendra le pas sur la fougue venue d’Ohio et Trae Young s’occupera de serrer les boulons du cercueil.

Jarrett Allen a été prolongé 5 ans, Markkanen 4 ans, Evan Mobley sous contrat rookie 4 ans minimum. Démerdez-vous. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Une défaite évitable, oui, mais très vite les Cavs devront regarder devant, regarder vers un avenir qui s’annonce brillant à condition de faire les choses dans l’ordre. La base estampillée jeunesse est incroyable, Darius Garland et Jarrett Allen sont All-Stars, Evan Mobley est déjà un crack et Lauri Markkanen a montré ce soir et très souvent cette saison pourquoi il était là, et le simple talent de cette équipe à l’instant T en fait donc une équipe de niveau playoffable. La suite ? Développement de cette jeunesse, gestion du cas Collin Sexton, apprendre de ses erreurs et s’installer, s’installer dans le gratin de l’Est à la manière de ce qu’on fait les Grizzlies depuis trois ans, étape par étape.

Ce soir les Cavs seront donc en famille quand Trae Young et ses pineco prépareront une série de Playoffs mais peu importe. Peu importe car l’échantillon entrevu jusqu’en février était fou, peu importe car la manière avec laquelle cette équipe a lutté cette saison, contre les blessures, contre le temps, contre la vie, donne suffisamment de raisons de croire que la suite n’en sera que plus belle. A très vite les enfants, vous nous manquez déjà.