On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater des triples-simples de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Moussa Diabaté s’éclate en G League, Rudy Gobert se remet à gagner, Nico Batum a des spasmes, Evan Fournier des escarres, et Killian Hayes a enfin trouvé un bon rythme.

# RUDY GOBERT

Trois victoires de suite et une sortie de protocole, ça c’est pour les bonnes nouvelles. Anthony Edwards qui lui a passé le ballon quatre fois en un mois et demi, ça c’est pour ce qu’il faudra travailler. Pour le reste Rudy fait du Rudy, et Rudy est toujours le meilleur rebondeur de la Ligue.

Wolves @ Cavs : 15 points à 5/10 au tir et 5/8 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres

Wolves @ Magic : 16 points à 5/7 au tir et 6/8 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre

Wolves @ Sixers : 8 points à 4/7 au tir, 13 rebonds, 1 passe et 1 interception

# EVAN FOURNIER

Le dossier très chaud dans le camp français. Tout d’abord en difficulté dans le starting five puis rétrogradé sur le banc au profit de Quentin Grimes puis Cam Reddish, Evan Fournier n’a à ce jour pas foulé le parquet depuis un zéro pointé dimanche dernier face au Thunder. On n’a pas Bac + 5 en gestion de carrière mais ça sent plutôt le brûlé.

Knicks vs Thunder : 0 point à 0/5 au tir dont 0/3 du parking, 2 passes et 1 steal en 20 minutes

Knicks @ Jazz : DNP

Knicks @ Nuggets : DNP

Knicks @ Warriors : DNP

# NICOLAS BATUM

Nico continue à jouer les pistons parfaits dans cette équipe des Clippers, et parfois… il pète un câble, comme lors de ce match face aux Mavs lors duquel il a claqué un invraisemblable 7/7 du parking. Si t’as regardé les deux matchs de l’Équipe de France et que tu t’es dit que Nico était peut-être un peu sur la fin… disons que la réponse ne s’est pas faite attendre. Allez Nico, couvre-nous d’or.

Clippers @ Rockets : 10 points à 4/7 au tir dont 2/5 du parking et 0/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 steal et 1 contre en 19 minutes

Clippers @ Mavericks : 22 points à 7/7 du parking et 1/2 aux lancers, 5 rebonds et 1 steal en 26 minutes

Clippers vs Pistons : 0 point à 0/1 du parking et 3 rebonds en 14 minutes

Clippers vs Spurs : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 16 minutes

# FRANK NTILIKINA

Il est de retour et il a considérablement fait évoluer le jeu des Mavs. Nan, on déconne.

Mavericks vs Clippers : DNP

Mavericks vs Rockets : 5 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking, 1 rebond et 1 steal en 12 minutes

Mavericks vs Nuggets : 2 points à 1/1 au tir et 2 passes en 8 minutes

# KILLIAN HAYES

Encore une bonne semaine pour Kiki, et Dieu (JR Smith) sait que ce n’est pas facile en ce moment à Detroit. Cade Cunningham est fragile, Dwane Casey n’a pas son BE2, les défaites s’enchainent mais le jeune meneur français ne se démonte pas après son très difficile début de saison (de carrière). Petit à petit, le Kiki grandit. désolé.

Pistons vs Raptors : 6 points à 3/6 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds, 2 passes, 3 steals et 1 contre en 24 minutes

Pistons @ Clippers : 5 points à 1/8 au tir dont 0/2 du parking et 3/4 aux lancers

Pistons @ Lakers : 18 points à 7/14 au tir dont 4/6 du parking, 2 rebonds, 9 passes, 1 steal et 1 contre

# OUSMANE DIENG

Toujours pas de minutes avec les A mais de grands matchs à 15 tirs tentés en G League. Espérons que ça lui permette de garder le rythme, mais vivement le mois de février à OKC, quand le Thunder commencer enfin à perdre tous ses matchs.

Thunder @ Knicks : DNP

Thunder @ Celtics : DNP

Thunder @ Wizards : DNP

Thunder @ Grizzlies : DNP

# THEO MALEDON

Il revient de loin l’ami Théo, et il est loin d’être catastrophique en ce début de saison. Tant que ça ne part pas du côté de Greensboro tout va bien, et malheureusement pour les Hornets la nouvelle blessure de LaMelo Ball garde notre Tété national dans le coup.

Hornets @ Magic : 14 points à 4/4 au tir dont 2/2 du parking et 4/5 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 2 steals en 25 minutes

Hornets vs Pacers : 7 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 22 minutes

Hornets @ Cavs : 0 point à 0/5 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 steal en 13 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Il explose face à des plots en G League, mais on aimerait surtout le voir prendre la place de cette poutre infâme de Moses Brown dans le roster de Tyronn Lue.

Clippers @ Rockets : DNP

Clippers @ Mavericks : DNP

Clippers vs Pistons : DNP

Clippers vs Spurs : DNP

# OLIVIER SARR

Baaaaaad news, puisque le pauvre Olivier Sarr a été coupé par les Blazers. Blessé depuis trois semaines, Portland a tiré sur l’ambulance, business is business comme dirait Elon.

Blazers vs Spurs : DNP

Blazers vs Nets : DNP

Blazers vs Jazz : DNP

Et en G League

# TOM DIGBEU

Motor City Cruise @ Wisconsin Herd : DNP

Motor City Cruise vs Wisconsin Herd : DNP

Motor City Cruise @ Cleveland Charge : DNP

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Raptors 905 : 2 points à 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 contre en 7 minutes

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs Raptors 905 : DNP

Greensboro Swarm vs Long Island Nets : DNP

Greensboro Swarm vs Long Island Nets : DNP

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Birmingham Squadron : 7 points à 3/7 au tir dont 0/1 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 12 passes et 2 steals en 34 minutes

Lakeland Magic @ Mexico City Capitanes : 9 points à 4/11 dont 1/3 du parking et 0/1 aux lancers, 7 rebonds, 7 passes et 1 steal en 32 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs G League Ignite : 17 points à 7/17 au tir dont 3/6 du parking, 12 rebonds, 6 passes, 1 steal et 3 contres en 33 minutes

Oklahoma City Blue vs G League Ignite : 5 points à 2/9 au tir dont 1/6 du parking, 9 rebonds, 3 passes et 1 steal en 33 minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs G League Ignite : 18 points à 6/9 au tir dont 3/4 du parking et 3/3 aux lancers et 6 rebonds en 34 minutes

Oklahoma City Blue vs G League Ignite : 5 points à 2/5 au tir dont 1/2 du parking et 0/1 aux lancers, 3 rebonds en 32 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite vs Oklahoma City Blue : 4 points à 1/7 au tir dont 0/3 du parking et 1/3 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 31 minutes

G League Ignite vs Oklahoma City Blue : 8 points à 3/9 au tir dont 2/4 du parking et 0/1 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

G League Ignite vs Salt Lake City Stars : 8 points à 4/9 au tir dont 0/2 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 30 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Stockton Kings : 28 points à 12/14 au tir et 4/4 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 1 steal en 33 minutes

Ontario Clippers vs Stockton Kings : 18 points à 8/12 au tir et 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes et 1 contre en 31 minutes

Ontario Clippers vs Salt Lake City Stars : 24 points à 10/12 au tir et 4/5 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Quelques vidéos tricolores

