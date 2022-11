La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par la question de Damian Lillard à Deandre Ayton.

Candidat # 1 : José Alvarado trouve Ja Morant trop petit, et réciproquement

Le pickpocket des Pelicans José Alvarado est avant tout connu pour ses actions défensives et sa marque de fabrique : les interceptions de fouine derrière l’attaquant qui remonte la balle, après s’être planqué dans le coin. Désormais plus connue, cette technique semble déjà vieillir, mais cela n’enlève rien au talent défensif de Grand Theft Alvarado. Toutefois, lors du match contre les Grizzlies le 16 novembre, le membre des Los Santos Vagos s’est illustré en attaque cette fois-ci, face à Ja Morant, en scorant un lay-up sur la truffe du Rookie de l’année 2020. Suffisant pour que le meneur des Pels le trouve trop petit à son goût. Mais attendons toutefois la suite…

Vous pensiez vraiment que Ja Morant allait en rester là sans rien dire ? Vous êtes mignons. Ni une ni deux, le jeune Ourson prend cette attaque personnellement, et sur l’action suivante, s’occupe de scorer avec la faute sur la truffe d’Alvarado et de lui rendre le même geste, sans oublier bien sûr de lui glisser quelques mots doux à l’oreille. Les deux hommes se sont mutuellement rendus la vie dure. Morant ayant sorti des actions de fou comme cette interception en haute altitude et ce dunk en changeant de main dans les airs, mais Alvarado ayant réussi de jolis stops défensifs dans les règles de l’art. C’est ce dernier qui repart avec la W 113 à 102 face à un Ja orphelin de Desmond Bane. Le basket que l’on aime, tout simplement.

Candidat # 2 : Shai Gilgeous-Alexander trolle le Madison Square Garden

Il y a des saisons comme ça, où tout marche ou presque, c’est précisément cette saison qu’est en train de vivre Shai Gilgeous-Alexander. Si collectivement, son Thunder n’est pas au beau fixe avec 7 victoires pour 9 défaites avec une 12ème place à l’Ouest, individuellement, SGA tourne à 31.1 points à 53.4% aux tirs dont 40.9% depuis le dos de Chet Holmgren, 4.6 rebonds, 5.9 passes décisives, 1.8 interception et 1.4 contre par match. Des statistiques assez invraisemblables qui devraient pouvoir lui permettre de devenir, sauf accident, le MIP de la saison 2022-2023. Partout où il passe, Shai répand la terreur, et le Madison Square Garden n’a pas échappé à la règle.

« Je suis au Garden, donnez-moi mes fleurs. »

En visite du côté de la Big Apple, Shai Gilgeous-Alexander, en plus de repartir avec la victoire 145 à 135 le dimanche 13 novembre, a encore envoyé des chiffres outrageusement élevés. 37 points, 5 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, 2 contres, une victoire au Madison, un chut au public, deux supporters écoeurés, des millions d’autres admiratifs, une description trop longue, mais ça c’est de sa faute. Les deux supporters en question se sont vus afficher sur le compte Instagram du bourreau de leur franchise de coeur, SGA ayant fait un zoom sur leur mine désappointée après un énième panier. Le joueur a également ordonné au public du MSG de se taire, ce qui a bien marché après l’installation de cette climatisation de qualité premium. D’ailleurs, l’ancien arrière des Clippers s’est déjà adonné aux joies du trashtalking cette saison, avec Jaden Ivey en ligne de mire, sauf que cette fois, ça n’a pas empêché le Thunder de repartir avec la défaite…

Candidat # 3 : Joel Embiid veut que Lauri Markkanen loupe ses lancers… pour coucher son fils

Joel Embiid n’en est plus du tout à son coup d’essai, il est même l’un des meilleurs clients de cette rubrique. Cette fois-ci, c’est Lauri Markkanen qui a été victime du pivot camerounais. Lors du match du 14 novembre entre les Sixers et le surprenant Jazz, les coéquipiers de Joel Embiid disposaient encore de 5 points d’avance à une vingtaine de secondes de la fin du match. Mais les Mormons avaient une chance de réduire l’écart lorsque leur intérieur finlandais se présentait sur la ligne de réparation. C’est le moment choisi par Joel Embiid pour investir dans un programme immobilier à Helsinki et imiter Damian Lillard, le vainqueur de la précédente édition du TTA, qui a utilisé un procédé similaire contre Deandre Ayton.

« Joel Embiid a confié avoir demandé à Lauri Markkanen de ne pas marquer ses lancers-francs pour ne pas avoir à aller en prolongations et coucher son fils Arthur. »

Intimidé par les paroles du pivot, Markkanen va bégayer sur la ligne des lancers-francs et louper ses deux tentatives, le Wells Fargo Center explose et les Sixers ne seront jamais rejoints par cette valeureuse équipe d’Utah. On peut penser que les paroles d’Embiid ont fait leur chemin dans le cerveau du quart de finaliste de l’EuroBasket 2022 qui sort actuellement la meilleure saison de sa carrière avec 22.2 points à 54.4% aux tirs dont 35.7% depuis le Parc National des Rocheuses, 8.3 rebonds et 0.9 contre. Cela n’enlève rien à sa très belle saison individuelle et collective, mais nul doute que ces paroles ont eu un effet néfaste sur la réussite aux lancers de Lauri Markkanen.

Candidat # 4 : Mikal Bridges provoque les Warriors de très près

Le moral des Warriors n’est actuellement pas au beau fixe, et les Suns l’ont bien compris. Si le Chase Center est une forteresse presque imprenable avec 7 victoires pour une seule défaite, le Champion NBA en titre n’a toujours pas gagné une seule fois en 8 matchs loin de ses bases. Golden State n’est que 11ème à l’Ouest, un classement indigne de son standing, mais ça, à Phoenix, on n’en a cure. Le finaliste 2021 s’est assuré que leurs adversaires du soir ne gagnent toujours pas à l’extérieur. Victoire 130 à 119 pour les Suns ce 17 novembre, avec un supplément seum pour Klay Thompson, offert par Mikal Bridges.

Mikal Bridges s’est assuré d’obtenir toute l’attention de Klay Thompson, alors sur le banc au moment de l’action, après ce tir à 3 points inscrit vers la fin du troisième quart-temps qui permet aux Soleils de reprendre 11 points d’avance. Il faut dire que Klay a du mal à se souvenir comment on convertit des tirs primés cette saison avec seulement 33.6% depuis le Golden Gate Bridge, soit de très loin sa plus faible efficacité en carrière. Tandis que Mikal Bridges tourne à 44.9% derrière la ligne, le garçon est assez légitime non ?

Candidat # 5 : Montrezl Harrell chauffe la fratrie Antetokounmpo

Si Joel Embiid a pu investir dans l’immobilier en Finlande avec Lauri Markkanen, c’est probablement Giannis qui a construit les immeubles. Le Greek Freak a briqué sévère face aux… Sixers en envoyant un terrible 4/15 sur la ligne de réparation pendant la nuit de vendredi à samedi. Mécontent de sa performance, Giannis est resté sur le parquet adverse pour bosser ses gammes aux lancers-francs, mais ça, Montrezl Harrell ne l’a pas entendu de cette oreille. Le sosie de Gazo est venu confisquer la balle au champion NBA 2021, semblant lui indiquer qu’il n’est pas en terre promise à Philadelphie.

« C’est pas Milwaukee ici, dégage de là. »

« Soyez sûrs d’avoir l’histoire complète. J’ai demandé au gars de sortir du terrain pour que je puisse bosser. Il devait aller sur l’autre terrain mais il m’a ignoré donc c’est mérité. Il faut montrer du respect. Bonne nuit. »

Après avoir vu son ballon confisqué et après avoir fait valser l’échelle du salarié qui travaille au Wells Fargo Center, Giannis a pu compter sur le soutien de son frère Thanasis, qui a voulu se confronter à Harrell, qui décidément avait le sang chaud en cette fin de match. La réponse de l’intéressé ne s’est pas faite attendre.

« Je vais te botter le cul. Tu ferais mieux de ramener ça dans les vestiaires. »

Le prochain Sixers – Bucks devrait se dérouler sous haute tension et sentir l’essence. Giannis a probablement déjà entouré cette date sur le calendrier. En tout cas, cette embrouille entre les frère Antetokounmpo et Montrezl Harrell aurait pu aller beaucoup plus loin sans l’intervention des membres de la sécurité.

