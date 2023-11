Grand artisan de la remontada des Spurs à Phoenix cette nuit, Victor Wembanyama a livré un match à deux visages face aux Suns. Maladroit et effacé dans un premier temps, il est monté en puissance dans le money time pour guider les siens vers la victoire.

Sa rage de vaincre au coup de sifflet final est la meilleure illustration possible du match de Victor Wembanyama cette nuit à Phoenix. Ce cri du cœur au moment d’aller taper dans la main de son compère Devin Vassell pour laisser éclater sa joie après un match qui aura été tout sauf simple pour le Français.

Ceux qui n’auront pas vu la rencontre se réveilleront avec une ligne de stats de qualité pour le rookie : 18 points, 8 rebonds, sans oublier 4 contres. Ces quelques chiffres ne disent heureusement pas tout car derrière il y a un scénario bien précis à avoir en tête.

Il y a cette première période déjà, compliquée avec un Wemby qui a un peu les mains qui tremblent face à son idole Kevin Durant. Plusieurs pertes de balle, des shoots qui tombent à côté, KD qui lui score deux fois sur la tête (bon c’est KD, il le fait à tout le monde) et surtout l’impression que Wembanyama ne bénéficie d’aucun système pour le mettre en avant. Maigre consolation : un énorme poster avant la pause sur la truffe d’un Drew Eubanks qui y réfléchira à deux fois à l’avenir avant de se mettre sur son passage.

WEMBY A DIT ÇA SUFFIT 💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/eNqiTcqGu3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2023

Le retour des vestiaires n’est pas franchement mieux. Certes, moins de déchet dans le jeu, mais un rôle toujours réduit (et le temps de jeu aussi) alors que Zach Collins commence à se prendre pour un franchise player. On a les yeux qui saignent. Heureusement, le money time va venir nous réveiller avec le sursaut des Spurs dans le sillage d’un Victor Wembanyama dominant des deux côtés du terrain.

Wemby va planter 9 de ses 18 points dans le money time à 4/5 au tir. C’est lui notamment qui score les 4 points qui ramènent les Spurs à -1 avant l’interception de Keldon Johnson pour la victoire. Défensivement, il a aussi fermé l’accès au cercle avec deux contres dans le dernier acte. Un money time XXL pour la pépite tricolore, c’est ça qu’on adore !

Tout n’est évidemment pas parfait dans ce match, il va falloir bosser notamment les entames et que Gregg Popovich et son staff mettent en place un vrai plan de jeu pour mettre Wemby (mais aussi Devin Vassell) en avant. Hors de question de voir Wemby passer de longues séquences en mode Davis Bertans qui attend à 3-points un ballon qui n’arrive pas. On a vu que lorsque Vassell et Victor sont chauds et balle en main, les Spurs sont une autre équipe. Il faut leur confier les clefs Pop’ !