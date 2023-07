Après avoir étoffé leur banc en signant plusieurs joueurs dès l’ouverture de la Free Agency, les Suns cherchent à ajouter les dernières pièces manquantes à leur effectif. Et le prochain joueur à rejoindre la franchise de l’Arizona pourrait se nommer… Darren Collison !

Dans la catégorie “retour improbable après avoir disparu des radars NBA”, on voudrait Darren Collison ! À 35 ans et plus d’un an et demi après avoir disputé son dernier match dans la grande ligue, le meneur aurait réalisé un entraînement avec les Suns durant lequel il aurait fait forte impression. C’est ce qu’a annoncé cette nuit l’insider Chris Haynes, ajoutant que Phoenix continuait de chercher des joueurs de complément pour renforcer son effectif.

Free agent veteran guard Darren Collison worked out for Phoenix Suns last week and had a great showing, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. Phoenix remains aggressive in searching for complementary players.

Pourtant, ce ne sont désormais plus les hommes qui manquent dans l’Arizona ! Ultra-actifs dès l’ouverture de la Free Agency, les Suns ont signé pas moins de sept agents libres pour renforcer leur effectif. Mais la franchise ne semble pas vouloir s’arrêter là dans son recrutement d’intersaison, et Darren Collison pourrait bien être sa prochaine recrue. Seul problème, elle a déjà atteint le nombre maximum de contrats garantis qu’elle peut offrir, soit quinze. Pour s’attacher les services du meneur, elle devra donc couper l’un de ses joueurs, peut-être Jordan Goodwin, qui évolue sur le même poste. À noter que le joueur ne peut pas prétendre à un two-way contract, car il a joué plus de 3 saisons dans la Ligue.

Reste à savoir si Collison est réellement capable d’apporter à cette équipe de Phoenix alors qu’il n’a disputé que trois matchs lors des quatre dernières saisons NBA. C’était lors de l’exercice 2021-22, quand il avait signé un contrat de dix jours chez les Lakers pour venir pallier leurs problèmes de Covid et de Health and Safety protocol (il ne vous avait pas manqué celui-là, hein ?). L’expérience n’avait pas été très concluante, puisque le meneur n’avait tourné qu’à 1,3 points, 1,3 rebonds et 0,7 passes à 28,6% au tir sur ces trois matchs. Ok, il aurait peut-être fallu lui laisser le temps de se chauffer le poignet pour voir si l’ancien des Pacers était encore ce point guard rapide, bon passeur, gros défenseur et efficace derrière l’arc ?

Hormis cet épisode, il n’a pas joué en NBA depuis la fin de la saison 2019-20, à l’issue de laquelle il avait annoncé se retirer de la grande ligue pour devenir… témoin de Jéhovah. Ses talents de basketteur sont-ils restés intacts ? Difficile à savoir, mais ce n’est sûrement pas pour rien si Darren a tapé dans l’oeil des Suns lors d’un entraînement. Une chose est sûre, l’expérience qu’il a accumulé lors de ses dix saisons NBA, elle, l’est toujours, et nul doute que le vétéran pourrait apporter à cette équipe dans le vestiaire et sur quelques minutes pour dépanner en sortie de banc.

Après Dante Exum à Dallas, un autre ancien de la ligue pourrait faire son retour en NBA en la personne de Darren Collison. Ses performances lors des récents workouts seront-elles suffisantes pour convaincre que les Suns de le signer ? Réponse dans les prochains jours.

