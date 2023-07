Plus de 48 heures après le début de la Free Agency, les bombes continuent de fuser. Elles continuent de fuser oui, mais leur potentiel explosif a clairement perdu en intensité. Déjà munis de Stephen Curry et Chris Paul, les Golden State Warriors viennent de ramener Cory Joseph en Californie. Moins flashy mais un vétéran précieux dans le deuxième voire troisième 5 des Dubs.

Dans l’attente de savoir comment Steve Kerr organisera les choses avec Steph Curry et Christopher Paul dans son roster, on sait qui grattera les miettes derrière les deux Hall of Famers… Cory Joseph, qui arrive pour un an et un peu plus de 3 millions de dollars. Le meneur sort de deux saisons et demi parfaitement dans ses standards à Detroit où il a tenté d’accompagner les jeunots du Michigan. Développer des cracks avec Cory Joseph comme mentor ? Wow, c’est ambitieux ça. Cory Joseph troisième meneur d’une franchise compétitive ? Là c’est tout de suite plus cohérent.

Free agent guard Cory Joseph has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, @KlutchSports CEO Rich Paul and agent Brandon Cavanaugh tell ESPN. Joseph averaged seven points and 3.5 assists for the Pistons a season ago.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2023

CJ, c’est l’assurance d’avoir une vingtaine de minutes efficaces sur un parquet NBA. 7 points à 35% ou plus du parking, 3/4 passes décisives, le tout sans faire d’histoire. En fonction de la présence ou non de CP3 dans l’équipe titulaire, le rôle de Cory pourrait changer. Un backcourt Steph – Chris et l’ancien des Spurs serait le premier garant de la mène sur le banc. À l’inverse, si Paul est le back-up du Chef, les minutes de Ry-Co pourraient vite disparaître dans les tréfonds du Chase Center.

Champion en 2014 avec San Antonio, le nouveau Guerrier arrive dans la Baie pour tenter de garnir son armoire à trophées. Une présence en Playoffs lui ferait déjà du bien puisqu’il n’y a pas goûté depuis 2019 et la fin de son passage aux Pacers. Reste juste à voir l’importance qu’aura le 29è de la Draft 2011 dans cette quête.

Source : Adrian Wojnarowski