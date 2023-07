Suspendu 25 matchs par la NBA après une nouvelle histoire de gun sur Instagram, Ja Morant va manquer à son équipe pendant près d’un tiers de la saison 2023-24. Mais le coach Taylor Jenkins tient à rassurer tout le monde, il sait déjà comment les Grizzlies vont compenser l’absence de leur meneur.

Jouer une partie de la saison sans son meilleur joueur ne sera pas une mince affaire pour Memphis, qui va devoir s’adapter pour pallier la suspension de Ja Morant. Dans une interview pour NBA TV (via The Commercial Appeal), Taylor Jenkins a expliqué comment il se préparait à relever ce défi. Selon lui, l’absence du meneur ne va rien changer au plan de jeu des Grizzlies.

“Notre plan de jeu ne change pas. Ce sur quoi on insiste offensivement – la vitesse, le spacing, l’altruisme – et défensivement, la discipline que nous devons avoir chaque soir, c’est sur ça qu’on va s’appuyer.”

Et quand on voit le coach aussi confiant, on a envie de lui faire confiance, parce que les Grizzlies ont été habitués à jouer sans Ja Morant ces dernières saisons, et ça s’est plutôt bien passé ! L’année dernière, ils affichaient un bilan de 11 victoires pour 10 défaites sans leur meneur. Et la saison précédente, ils étaient même en 20-5 pendant la blessure de Ja ! On n’ira pas jusqu’à dire que Memphis est meilleur sans Morant, mais en réalité le reste de l’équipe a su élever son niveau de jeu pour permettre aux Griz de continuer à performer.

Cette année, l’équation ne sera peut-être pas si simple pour les Ours, puisqu’un facteur vient de s’y ajouter… ou plutôt de s’en retirer. En effet, leur meneur backup Tyus Jones a été envoyé à Washington il y deux semaines dans le cadre du trade de Kristaps Porzingis à Boston. Doublure de luxe de Ja, Tyus avait superbement tenu la baraque lorsque ce dernier était absent l’an dernier : 16,8 points, 4,2 rebonds et 8,2 passes de moyenne sur 21 matchs… des stats de meneur titulaire en NBA. Memphis devra donc faire sans lui aussi la saison prochaine, et c’est Marcus Smart – avec Derrick Rose (ou plutôt ce qu’il en reste) en renfort – qui se chargeront du poste de meneur. Mais comme le rappelle Jenkins, c’est surtout en étant soudés collectivement que les Grizzlies s’en sortiront sans Morant.

25 matchs de suspension pour Ja Morant, cela veut dire que Memphis devra faire sans lui environ jusqu’à mi-décembre.

Cadeau de Noël en avance pour les Grizzlies, en gros.

Et cela commence avec les autres stars de Memphis, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr., qui vont encore devoir step-up pour compenser l’absence de leur pote. Récemment prolongé à un joli tarot, Bane devra montrer qu’il mérite son chèque en portant l’attaque des Grizzlies. En plus du scoring (21,5 points cette saison), il devra aussi plus faire jouer les autres, domaine dans lequel il a bien progressé depuis son arrivée en NBA. JJJ devra lui aussi continuer de s’affirmer en attaque, comme il l’a bien fait depuis deux saisons en passant de 14,4 points par match en 2020-21 à 18,6 en 2022-23. Grosse pression et grosse responsabilité sur les épaules de ce duo, dont les performances seront déterminantes pour les résultats de Memphis en attendant le retour de Morant, prévu au mois de décembre.

Pas de Ja pendant deux mois ? Pas de problème pour Taylor Jenkins, qui s’est montré confiant sur la manière dont Memphis va compenser l’absence de son meneur. Le plan de jeu ne change pas, on fait confiance aux cadres et on montre à tout le monde que le collectif des Ours est l’un des plus solides de la Ligue.

