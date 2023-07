Des dizaines d’heures, des engueulades, des centaines d’alinéas, voilà ce qu’on peut imaginer des négociations entre un joueur – ou plutôt son agent véreux – et une franchise NBA. Mais parfois la magie opère et tout le monde est sur la même longueur d’onde, comme dans un rêve. C’était le cas entre les Pacers et Tyrese Haliburton, dont la prolongation a été ficelée en moins de 20 minutes

Récemment prolongé au max du max par les Pacers, Tyrese Haliburton a signé son contrat les yeux fermés. C’est une image bien sûr, mais l’idée est bien de comprendre qu’entre Hali’ et l’Indiana, c’est une vraie love story. Chaud à l’idée d’être la pièce principale du projet des Fermiers, le meneur All-Star n’a pas passé plus de 20 minutes dans le bureau de son manager général pour négocier son nouveau contrat si l’on en croit The Indianapolis Star. Kevin Pritchard, le GM en question, lui a ainsi proposé toutes les pépettes possibles et imaginables : 206 millions de dollars garantis, et potentiellement 260 si Tyrese est élu dans une All-NBA Team.

Vu la saison du p’tit génie, 21 points et 10 passes de moyenne avec une première participation au All-Star Game, on est clairement sur un candidat aux Équipes Toute-NBA. Le numéro 0 a donc toutes les chances de voir les 260 millions potentiels finir bien au chaud dans son coffre. Partant de ce postulat et conscient de leur statut de petit marché, les Pacers n’ont pas hésité une seconde avant de proposer à Ty son nouveau bail. Son coach Rick Carlisle allant d’ailleurs confirmer cette évidence en évoquant le rôle primordial de son leader dans le redressement de la franchise.

“Il a changé la trajectoire de cette organisation. C’était un no-brainer.” – Rick Carlisle au sujet de Tyrese Haliburton et de sa prolongation

Le plus flippant, peut-être, c’est la marge de progression ainsi que la maturité dont dispose Mister Haliburton. À seulement 23 ans, Tyrese a passé cap après cap durant ses trois premières saisons NBA. 49% au shoot et 40% à 3-points en 7 tentatives par match cette saison, c’est très sérieux, et cette efficacité au tir couplée à sa distribution élite offre de belles perspectives pour l’avenir. À voir les progrès de Bennedict Mathurin, ou d’un autre, en vue d’un rôle de lieutenant, mais Indianapolis tient au moins la tête de proue de son projet pour les prochaines saisons.

Gestionnaire hors pair sur les parquets, TH est tout aussi posé en dehors. Au cours de la conférence de presse annonçant son nouveau bail, qui débutera en 2024-25, l’ancien King a cité tous ceux qui ont accompagné son ascension vers les hautes sphères de la NBA. Dans ces listes, il y a des incontournables mais qui font toujours leur effet : les parents. Le natif du Wisconsin a rendu un merveilleux hommage à sa mère, sa première supportrice. Foutue poussière dans l’œil.

“Ma mère a manqué mon tout premier match lors de mon année de freshman à l’université parce que l’avion n’a pas décollé. […] Je suis très reconnaissant maman, tu m’as poussé à être là où je suis aujourd’hui, tu t’assurais que mes coéquipiers et moi puissions faire chaque voyage. Je t’aime, je te suis très reconnaissant, merci maman.” – Tyrese Haliburton

Derrière un contrat à 260 patates se cache au moins le même nombre au carré d’heures passées à la salle, alors, quand la madre gère tout à côté, ça facilite les choses. Mme Haliburton, comme dirait @KDGoat789 sur Twitter : “You da’ real MVP.”

