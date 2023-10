La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Le commentateur Mike Breen a signé une prolongation de deux ans et plusieurs millions de dollars avec ESPN. Encore plein de “BANG !” à venir donc. (Source : New York Post)

Blessé au mollet lors du match d’ouverture de la saison, le joueur des Nets Cam Johnson ratera minimum dix jours de compétition. (Source : New York Post)

Toujours au rayon des blessures, Naji Marshall (Pelicans) manquera deux semaines de compétition supplémentaires à cause de son bobo au genou. (Source : Pelicans)

Les Knicks ont logiquement activé leur team option sur Quentin Grimes pour la saison 2024-25. (Source : Knicks)

