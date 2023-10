Onze matchs au programme ce soir et, notamment, un gros brelan aux alentours de 1h du matin. Est-ce qu’on va TOUT regarder ? Euh, on va essayer. Est-ce qu’on va TOUT vous raconter demain à la première heure ? A votre avis. Envoyez le programme

Le programme de la soirée :

0h : Hornets – Nets

0h : Pacers – Bulls

0h : Wizards – Celtics

0h30 : Hawks – Wolves

0h30 : Raptors – Blazers

1h : Grizzlies – Mavs

1h : Bucks – Heat

1h : Pels – Warriors

1h : Thunder – Pistons

2h : Nuggets – Jazz

3h30 : Lakers – Magic

Le match à ne pas rater : Bucks – Heat

C’est l’une des rivalités habituelles à l’Est depuis quelques saisons, au moins depuis que Jimmy Butler est arrivé à South Beach et depuis que Bam Adebayo ne vit que par l’envie d’être considéré comme un meilleur défenseur que Giannis. On taquine hein, d’autant plus que le Heat, justement, a déjà su ces dernières années faire déjouer complètement les Bucks, grâce à leurs individualités, grâce à la Heat Culture, grâce à leur coaching. Cette année ? Damian Lillard a longtemps été annoncé à Miami mais a finalement atterri à… Milwaukee, mdr, et c’est donc un nouveau chapitre de la rivalité qui va s’écrire sous nos yeux. Et les premières lignes de ce chapitre sont donc pour ce soir, 1h, dans le Wisconsin !

Les Français sur le pont

Théo Maledon tentera de poursuivre face aux Nets sur sa jolie dynamique de début de saison, et plus si affinités

Bilal Coulibaly aura fort à faire face aux attaquants de Boston

Rudy Gobert fera face à Clint Capela et la raquette des Hawks

Choc de la jeunesse française à OKC, avec Ousmane Dieng (et peut-être Olivier Sarr) face à Killian Hayes (et peut-être Malcolm Cazalon)

Mais aussi…