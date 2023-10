Vous savez quand la règle des 24 secondes a été instaurée ? C’était le 30 octobre 1954. Retour sur le jour où la passe à 10 façon Catenaccio a été bannie de la Grande Ligue.

En 1950, les Fort Wayne Pistons s’imposaient 19 à 18 face aux Minneapolis Lakers. Dans ce match, les Pistons avaient conservé le ballon sur des temps infinis de possession afin de faire tomber les puissants Lakers de George Mikan. Comme dans le football, des années plus tard, où les gardiens furent interdits de prendre à la main une passe en retrait après que le Danemark a abusé du stratagème pour remporter l’Euro 1992 : des rencontres servent de signal d’alerte, elles appellent à l’évolution.

Sans vouloir voler le travail de l’équipe de communication d’un ancien président, ce sont des événements qui vous font dire que le changement c’est maintenant.

Et le “maintenant” en question, pour la NBA et l’horloge des 24 secondes, c’est le 30 octobre 1954.

#OnThisDay in 1950 fans witnessed the lowest scoring game in @NBA history. The #FortWaynePistons defeated the #MinneapolisLakers 19-18. On 30 October 1954, the #RochesterRoyals defeated the #Boston @celtics 98-95 utilizing newly-implemented technology; the 24-second shot clock. pic.twitter.com/nTuV9ZBC24

— Eric Streetman (@EricStreetman) November 24, 2018

Pour le premier match de la saison régulière 1954-55, les Rochester Royals reçoivent les Boston Celtics de Bill Sharman et Bob Cousy. C’est la première fois qu’une rencontre se joue avec les 24 secondes de possession. Une vraie révolution ! Jeu plus rapide, possessions plus courtes et plus nombreuses, scores plus élevés, et match donc plus spectaculaire. Le score de cette rencontre ? 98-95. Un score presque moderne surtout lorsque l’on réalise que la ligne à 3-points n’existait pas encore et n’arriverait d’ailleurs en NBA que 25 ans plus tard, en 1979. Bref, on est à des années-lumière du 19-18 entre les Pistons et les Lakers en 1950.

Pour la petite histoire, Bob Cousy se montre particulièrement agressif ce jour-là et, tel un James Harden dans son prime, trouve de la réussite sur la ligne des lancers-francs. Un 10/10 dans l’exercice qui lui permet de finir la rencontre à 18 points. Malheureusement pour lui, cela ne sera pas suffisant pour s’imposer dans une Edgerton Park Arena surchauffée (on n’en sait rien). Bobby Wanzer (25 points) et Arnie Risen (17 points et 15 rebonds), qui qu’ils soient, font la misère aux Celtics et finissent par s’imposer.

“Avant la nouvelle règle, le dernier quart-temps pouvait être mortel. L’équipe qui contrôlait le ballon le gardait indéfiniment et le seul moyen de récupérer la possession était de faire une faute. Mais en attendant, aucun joueur n’osait prendre un tir et le jeu était ralenti.” – Bob Cousy

La règle des 24 secondes de possession a surtout empêché aux équipes menant au score, dans les fins de matchs serrées, de jouer la montre et de rendre les dernières minutes du match insupportables pour les spectateurs et frustrantes pour les adversaires.

“Le changement est la loi de la vie humaine, il ne faut pas en avoir peur” disait un autre président du nom de Jacques Chirac. En effet, parfois, c’est pour le mieux. Et si vous vous demandez pourquoi les possessions durent 24 secondes au basket et non une seconde de plus ou de moins, un article très détaillé est prêt pour vous.

Depuis 1954, la règle n’a jamais été questionnée. Il y a eu des petits changements bien sûr comme les 14 secondes désormais autorisées après un rebond offensif, mais pour citer un dernier président, “ça, c’est de la poudre de perlimpinpin”.

Source texte : Basketball Reference