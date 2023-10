Exceptionnel dans la victoire des Kings (37 points) face aux Lakers dimanche, De’Aaron Fox s’est néanmoins blessé à la cheville dans le quatrième quart-temps. Il ne jouera pas les prochains matchs de Sacramento.

C’est sur une pénétration à 7m30 de la fin que le Renard s’est méchamment tordu la cheville en prenant appui sur le pied de Gabe Vincent. Au sol pendant plusieurs minutes, Fox a quitté la rencontre avant de revenir sur le parquet, mais il n’a pas pu aller au bout de la prolongation. De quoi inquiéter les fans des Kings sur l’état de santé de leur meneur All-Star.

Ce lundi, Shams Charania de The Athletic a apporté une update concernant De’Aaron Fox. Bonne nouvelle : le Renard a évité la grosse blessure, lui qui ne souffre “que” d’une entorse modérée. Moins bonne nouvelle : il devrait être absent “quelque temps” selon l’insider.

Kings All-Star De’Aaron Fox has avoided significant injury, but has sustained a moderate sprain of his right ankle and he is likely to miss some time, sources tell me and @sam_amick. Fox played through the sprain down stretch of 37 points and victory over Lakers on Sunday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 30, 2023

Combien de temps exactement ? Difficile à dire, mais on s’attend à plusieurs matchs d’absence pour Fox.

Pour info : les Kings vont partir en road-trip pour affronter les Warriors mercredi soir, puis les Rockets à deux reprises ce samedi et lundi prochain. Ils retrouveront ensuite Sacramento pour trois matchs à la maison entre le 8 et le 13 novembre. Peut-être que le Renard sera de retour d’ici là.

En tout cas on l’espère.

__________

Source texte : The Athletic

My look at De'Aaron Fox's ankle injury tonight. No update from the team yet, Mike Brown didn't provide an update yet because he said he hadn't heard anything yet. pic.twitter.com/GIO8U80qPb

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) October 30, 2023