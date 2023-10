Indiana est-il le meilleur jeune projet à suivre à l’Est ?

Vous connaissez le running gag de cette période de l’année sur Indiana : tracteurs, fourches et bobs sont de sortie pour aller labourer du champ en masse. Une punchline annuelle dont on ne se lasse pas tant que les Pacers seront dans les premières équipes des 30 previews. Mais avec leur jeune projet actuel, vont-ils renverser la table un jour ?

Depuis plusieurs années, il faut dire que ça cale un peu à Indiana. Il y a eu pas mal d’ambitions sportives pour les Playoffs mais jamais de résultats vraiment concluants. C’est pour cela qu’en échangeant Domantas Sabonis contre Tyrese Haliburton à la Trade Deadline 2022, les Pacers ont décidé de faire un pas en arrière dans leur projet… pour en solidifier les fondations.

En récupérant Tyrese Haliburton, Indiana s’est ainsi dégoté un top meneur NBA capable de faire tourner une attaque au plus haut niveau. Alors est-ce que sur le long terme on sera sur un franchise player fiable pour aller loin en Playoffs ? Cela reste à voir. Mais Tyrese a prouvé durant sa saison All-Star 2022-23 qu’il pouvait être ce joueur sur lequel un jeune projet de reconstruction peut compter. Capitaine incontestable du bateau.

Si on s’attarde maintenant sur les autres jeunes pépites du groupe, impossible de ne pas mentionner le nom de Bennedict Mathurin. La nouvelle tête brûlée des fermiers a laissé une belle première copie la saison dernière. Il est même déjà dans l’élite concernant les lancers-francs : BM est 79% au dessus de la moyenne NBA en termes de lancers francs provoqués (Free Throw Rate +). C’est tout simplement énorme, et encore plus impressionnant pour un rookie. Maintenant il ne manque plus qu’à rentrer plus de tirs en arrêtant d’arroser à tout va et on sera sur un scoreur capable d’apporter réellement chaque soir. Andrew Nembhard aussi a montré des choses intéressantes en l’absence de Tyrese Haliburton : un peu de shoot, de la création de seconde main, et de la bonne défense pas trop mal sur les lignes arrières.

Si on regarde dans la raquette… Jarace Walker on en parle ? Si le jeune prospect remplit ses promesses défensives, on commence à être sur une bonne équipe jeune bien équilibrée comme il faut. À voir comment Jarace peut impacter une défense NBA, mais son physique de bœuf musqué pousse à croire qu’il peut rentrer dans pas mal de couennes adverses. Même la rotation derrière peut être intéressante à côté d’un défenseur intérieur comme lui : Jalen Smith et Isaiah Jackson peuvent être complémentaires dans des registres un peu plus offensifs.

Mais aucun projet jeune ne peut arriver à maturation sans un brin d’expérience, sans quelques vétérans qui tiennent les bambins par la main. Ça commence à être le cas de Myles Turner qui entre dans sa neuvième année NBA. Même s’il a souvent trainé dans les rumeurs de trade, l’intérieur d’Indiana sera bien présent cette saison pour mettre Jarace Walker dans la bain de la Grande Ligue. De quoi avoir des certitudes, avec un joueur déjà développé, dans un projet surtout rempli de potentiels. Et si l’on prend en compte le marché de l’été, on remarque un joli nom dans la colonne des arrivées avec la signature du champion NBA Bruce Brown. En voilà un bel ajout pour les fermiers ! Avec son jeu sans ballon parfaitement complémentaire à la création offensive de Nikola Jokic, le vétéran ne sera pas dépaysé avec Tyrese Haliburton à la baguette.

“We’re a young, hungry group, and ready to go. We just want to win. We can’t wait to get started.” 🗣️

The 2023-24 schedule is here. Season tickets are available now at https://t.co/qF0kETtudX. pic.twitter.com/BU3mzlP62a

— Indiana Pacers (@Pacers) August 17, 2023

Et tout cela reste bien encadré par Rick Carlisle qui a parfaitement compris quelles armes il avait dans son roster. En mettant en place un plan de jeu ultra rapide avec Tyrese aux commandes, les Pacers étaient premiers de NBA l’année dernière sur le jeu rapide en transition. Alors sont-ils le meilleur projet jeune de l’Est ? Avec Tyrese Haliburton, il y a de quoi penser que oui. Mais ce qui est sûr, c’est que les jeunes poulains de Rick Carlisle ont tout l’air de former une base compétitive sur laquelle construire. En tout cas ils sont prêt pour gagner le respect de la Grande Ligue ! La vraie question reste la suivante : est-ce qu’on arrêtera de sortir les fourches, les cannes à pêche et les bobs si les Pacers vont loin en Playoffs ?