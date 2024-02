Lester Quinones signé par les Warriors jusqu’à la fin de saison

Petit move malin pour étoffer un peu le roster de Steve Kerr. Les Warriors ont proposé un contrat NBA standard à Lester Quinones, jusqu’ici signé en two way. Selon ESPN, la signature devrait avoir lieu jeudi.

Auteur de quelques belles soirées sous la tunique des Warriors ces dernières semaines, Lester Quinones s’est vu proposer en récompense une place garantie dans le groupe de Golden State jusqu’à la fin de saison. Envoyé régulièrement en G League, il ne quittera désormais plus l’équipe de Steve Kerr.

The Golden State Warriors plan to convert two-way guard Lester Quiñones to a standard NBA contract, Mike Miller and Derek Malloy of @LIFTSPORTSMNGMT tell ESPN. Quinones — who has averaged 4.8 points for Warriors this season — was the 2023 Most Improved Player in the G League. pic.twitter.com/mNPYzqfMLi

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2024

Élu meilleure progression de G League l’an passé, Quinones a déjà connu les voyages fréquents entre San Francisco et Santa Cruz, puisqu’il est chez les Warriors depuis 2022 en tant que two way contract. ESPN précise que cette signature offrira certainement aux deux parties l’opportunité de négocier un contrat plus long terme cet été, si la sauce venait à prendre.

Source : ESPN