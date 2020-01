All-Star Game 2020 : il y aura donc… neuf petits nouveaux à Chicago, ça rajeunit pas tout ça

C’est un constat qui a rapidement frappé notre esprit à la lecture des derniers invités pour le prochain All-Star Game. Trois « rookies » parmi les remplaçants à l’Est, pareil à l’Ouest, et en ajoutant les trois petits nouveaux déjà assurés de leur participation après avoir été sollicités par les fans… ce sont donc neuf nouveaux visages qui représenteront leur franchise le 16 février prochain à Chicago. Décidément, la NBA fait clairement sa mue en 2020.

Si les habituelles têtes couronnées seront évidemment présentes dans quinze jours à Chicago, les LeBron James and co. verront par contre débarquer toute une flopée de nouveaux visages, preuve de plus que la NBA fait sa révolution, ou du moins qu’elle est aujourd’hui en train de prendre un sacré virage générationnel. Visez plutôt :

Luka Doncic

Trae Young

Donovan Mitchell

Jayson Tatum

Bam Adebayo

Pascal Siakam

Rudy Gobert

Brandon Ingram

Domantas Sabonis

Neuf nouvelles têtes, rien que ça. Big up aux promos 2016 (Ingram, Siakam et Sabonis rejoignent Ben Simmons parmi les étoilés), 2017 (Donovan Mitchell, Bam Adebayo et Jayson Tatum) et 2018 (Trae Young et Luka Doncic), et au milieu de tout ça notre bon vieux Rudy Gobert passerait presque pour un vétéran.

Neuf c’est beaucoup, plus d’un tiers des deux rosters pour les matheux, mais en aucun cas la tendance l’a emporté sur la véritable raison de la présence de toutes ces nouvelles têtes. Car on parle pour Luka et Trae de deux joueurs qui atteignent et ce dès leur deuxième saison des hauteurs statistiques exceptionnelles et quasi jamais vues pour des joueurs de leur âge, on parle pour Mitchell et Gobert du duo de choc de l’une des meilleurs équipes de la Ligue, on parle pour le duo Adebayo / Ingram des deux favoris pour le trophée de MIP 2020, alors que Pascal Siakam est MIP en titre et a démarré sa saison comme un MVP (avant de marquer un peu le pas), que Domantas Sabonis représente l’institution Pacers dans tout ce qu’elle a de plus propre et que Jayson Tatum commence à se rapprocher dangereusement du moule Kobe pour sa troisième saison seulement chez les grands.

Rien à dire donc, tout ce petit monde mérite amplement sa place au milieu des étoiles, et c’est donc un vent de fraîcheur qui soufflera en février sur Chicago, sous les yeux d’un Mamba qui appréciera probablement de là où il est la progressive prise de pouvoir de cette new generation. Et vous savez quoi ? Ça donne presque envie de faire un match jeunes contre vieux, histoire de voir si l’impertinence peut – déjà – l’emporter sur l’expérience. Parce que si vous prenez les neuf mecs du dessus là, et que vous rajoutez Ben Simmons, Giannis et Joel Embiid, pas sûr que les anciens ne fassent les malins trop longtemps…

Place aux jeunes cette année, et arguons que si tous ces rookies sont là c’est qu’ils l’ont forcément mérité autant voire plus que les autres. A l’heure où une légende vient de nous quitter c’est désormais le moment de fêter ses nouveaux disciples, une page se ferme et une autre s’ouvre, et le principal intéressé en sera probablement très fier.