Le plateau du All-Star Game est connu, les capitaines se frottent les mains : Giannis, LeBron, c’est l’heure de faire vos petits calculs

L’annonce des titulaires c’est fait, celle des remplaçants aussi, et la communauté NBA va désormais pouvoir se laisser aller à ses plus belles spéculations jusqu’au 6 février prochain, date du direct qui verra Giannis Antetokounmpo et LeBron James s’écharper dans la bonne humeur pour composer leur roster pour le match des étoiles.

Le 6 février donc et, première info non-négligeable, un live qui aura lieu quelques heures après une soirée qui s’annonce… agitée en coulisses :

Ceux qui se posent la question. La All-Star NBA Draft 2020, qui verra donc LeBron et Giannis choisir leurs joueurs en tant que capitaines de leur conférence, aura lieu dans la nuit du jeudi 6 février (1h du mat). Rappel : le 6 février, live spécial Trade Deadline sur TrashTalk. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2020

Voilà qui promet une nuit magique à en faire tomber les veuchs de Catherine Lara, et on pourra donc se poser devant les deux capitaines sur les coups d’une heure du matin, après une soirée passée à double-checker les tweets d’Adrian Wojnarowski et Shams Sharania, aka les deux autres capitaines de la soirée. LeBron et Giannis qui se la joueront caïd de cour d’école et qui rapatrieront donc à tour de rôle les joueurs suivants, en commençant par les huit starters restant avant d’enchainer avec les remplaçants. Allez, on vous remet la liste juste là, pour ceux dont la mémoire flancherait :

Capitaines : LeBron et Giannis Joueurs à choisir : L. Doncic

J. Harden

T. Young

K. Walker

K. Lowry

B. Simmons

D. Mitchell

R. Westbrook

C. Paul

D. Lillard P. Siakam

J. Embiid

A. Davis

K. Leonard

R. Gobert

N. Jokic

B. Ingram

J. Butler

B. Adebayo

D. Sabonis

K. Middleton

J. Tatum pic.twitter.com/flfi7kmyjT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2020

Les paris sont ouverts, on peut donc déjà commencer à spéculer sur qui de LeBron ou Giannis se jettera le premier sur Luka Doncic ou Kawhi Leonard, sur la condition des teammates Middleton et Anthony Davis, ou sur qui… de Rudy Gobert ou Domantas Sabonis sera sélectionné en dernier, vous savez, comme ce petit gros dont personne ne voulait en CM2.

Le show sera évidemment retransmis en direct, évidemment pas sur France 2, mais il sera à vivre avec nous sur les réseaux sociaux, histoire de réagir à chaud sur l’un des quarts d’heure les plus hypes de la saison, au contraire de son importance dans la carrière des joueurs. Alors, que nous réservent les deux mutants de L.A. et Milwaukee ? Pas sûrs que l’un des deux n’ait commencé à y songer, mais très probable que les deux, par contre, auront préparé leurs petites fiches le 6 février…