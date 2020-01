Sortez vos calculatrices : la NBA change le format du All-Star Game, attention aux migraines

Ces dernières années, la NBA avait déjà tenté plusieurs transformations pour rendre son All-Star Game plus attractif mais rien de tel n’avait encore été proposé. Cette fois, il va donc falloir suivre le match avec une calculatrice pour apprécier pleinement le spectacle qui nous sera offert à Chicago. Allez, mode d’emploi.

De nombreuses crises de migraine ont été détectées un peu partout sur la planète orange hier soir suite à l’annonce du nouveau format qui sera mis en place pour le All-Star Game cette année. Adam Silver se savait attendu sur ce point, les critiques continuant de fuser malgré la révolution de 2018 avec ce système de Draft avec deux chefs d’équipe comme lorsqu’on improvisait un match dans la cour de l’école primaire pendant la récré. Cette année, LeBron et Giannis auront encore le droit de choisir les membres de leur équipe à tour de rôle en antenne nationale mais c’est le format du match qui a été revu avec l’objectif inchangé de rendre la rencontre plus compétitive et agréable à suivre. Car rassembler toutes les stars de la Ligue c’est bien gentil mais si c’est pour regarder Bam Adebayo et Rudy Gobert improviser un concours de stepbacks derrière l’arc ça n’a pas grand intérêt. Cela dit, on est bien content de la première sélection du natif de Saint-Quentin qui amènera certainement un peu de défense dans ce match. Mais alors comment faire pour que les deux teams se sentent un minimum concernées par le score affiché sur le grand écran au-dessus d’eux et ne tombent pas dans une parodie de basket comme celle à laquelle on a le droit chaque année ? C’est ce que l’Association a tenté de contrer en proposant un tout nouveau format pour la 69ème édition du All-Star Game qui se déroulera au United Center le 16 février prochain. Par ici les détails.

Le score sera remis à zéro au début du deuxième et du troisième quart-temps, le vainqueur de chaque période remportant 100 000 dollars de dons pour l’association de Chicago de son choix

Au terme du troisième quart-temps, les scores de chaque équipe seront additionnés, donnant lieu à un dernier quart-temps sans horloge. Le vainqueur du match sera alors désigné lorsqu’une équipe atteindra le score de celle qui se trouvait en tête avant le début du quatrième quart-temps auquel on ajoute 24 points en hommage à Kobe Bryant

Vous voulez un Doliprane ou ça ira ? En gros, si la Team Giannis mène 100 à 95 à la fin des 36 premières minutes de jeu, l’équipe vainqueur sera la première à atteindre 124 points (100 + 24). Autant dire que cela pourrait aller très vite si les défenses organisent une journée portes-ouvertes comme c’est l’habitude dans ce genre de rendez-vous. D’où l’avantage de pouvoir compter sur un Rudy Gobert dans son équipe, on y arrive. A noter que l’équipe qui remportera le match obtiendra un chèque supplémentaire de 200 000 dollars au profit de son association. En cas d’égalité sur un quart-temps, les 100 000 billets verts seront remis en jeu sur la période suivante et un don de 100 000 dollars est tout de même prévu pour l’association de l’équipe perdante au cas où celle-ci n’aurait pas remporté un seul quart-temps. Ce n’est pas à un mais à quatre matchs auxquels nous auront la chance d’assister dans deux semaines avec à chaque fois un geste pour une bonne cause à la clé. C’est également le premier hommage à Kobe Bryant prévu par la Ligue qui a annoncé d’autres commémorations durant ce week-end étoilé où la star des Lakers était habitué à briller avec un record de quatre MVP du All-Star Game partagé avec Bob Pettit.

Convaincus ou sur la réserve ? A vous de nous dire dans les commentaires si vous faites partie des Bac +12 en maths qui ont compris le fonctionnement dans un premier temps et si cela vous incitera davantage à suivre ce match dans un second temps. Nous, on va aller boire un verre d’eau.

Source texte : NBA