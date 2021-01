Les Clippers et les Knicks intéressés par Derrick Rose : le choix du roi pour le MVP 2011, entre deux prétendants au titre

Derrick Rose pourrait sortir de l’obscurité des Pistons puisque selon Shams Charania, les Clippers et les Knicks seraient intéressés par le meneur vétéran. Un choix de luxe pour D-Rose, entre deux marchés pleins de lumière et deux équipes qui jouent sans aucun doute le titre cette saison.

Est-ce que l’histoire d’amour entre Tom Thibodeau et Derrick Rose aura le droit à un troisième épisode ? Les deux se sont évidemment connus aux Bulls au début des années 2010 puis chez les… Timberbulls il y a quelques années de cela, et selon Shams Charania de The Athletic la bromance pourrait donc continuer puisque les New York Knicks seraient intéressés par le MVP 2011. En fin de contrat dans quelques mois, Derrick Rose est bien souvent au milieu des rumeurs de transferts depuis son arrivée à Detroit. On se souvient par exemple que l’année dernière les Lakers avaient tenté de récupérer le meneur vétéran à la trade deadline et, de nouveau au centre des rumeurs, Derrick attire toujours beaucoup de franchises car le bonhomme reste capable de mettre la baballe dans le panier et possède surtout un contrat pas trop difficile à bouger puisqu’il ne touche que 7 millions de dollars cette saison. Depuis la reprise ? D-Rose tourne à 15 points et 4,6 passes par match, pas mal pour un mec qui a dû traverser les enfers pour retrouver une place en NBA. Ainsi, deux franchises seraient bien chaudes à l’idée de récupérer un MVP dans leur effectif. La première est les Knicks qui apparemment ne sont pas satisfaits par leurs cinq meneurs sous contrat et en chercheraient donc un sixième. Entre Dennis Smith Jr. qui est déjà en train de préparer ses valises pour Shanghai et Frank Ntilikina qui a un mal fou à se faire une place chez les Knicks version Thibodeau, le poste de meneur se voit néanmoins fragilisé, et la concurrence à NY se joue aujourd’hui entre Elfrid Payton et le rookie Immanuel Quickley, combo guard en train de mettre toute la Big Appel à ses pieds.

Mais dans le rose dossier New York aura de la concurrence, puisque les Clippers seraient eux aussi intéressés par l’actuel meneur de Detroit. Les voisins des Lakers sont à la recherche d’un meneur depuis pas mal de temps et ce n’est pas la première fois qu’un point guard est lié à des rumeurs qui l’envoient chez Steve Ballmer. On pense à Jrue Holiday notamment, qui fut un temps dans les rumeurs à L.A., et plus récemment Lonzo Ball, qui serait pour sa part en fin de parcours avec les Pelicans. C’est donc sans surprise que le nom de Derrick Rose se retrouve lié à celui des Clips et avec la perte de vitesse de Lou Williams, le MVP le plus jeune de l’histoire aurait certainement un rôle intéressant à endosser dans la rotation de Tyronn Lue. Après Nicolas Batum, les Clippers pourraient donc réussir un nouveau bon coup en relançant un vétéran en manque de challenge. De plus, l’idée de voir Rose chez un vrai contender (sorry les Knicks) n’est pas pour nous déplaire. D-Rose est sûrement l’un des mecs qui mérite le plus sa bague dans la Ligue après tout ce qu’il a traversé, et encore mieux s’il a un vrai rôle à jouer et de vraies minutes à prendre. La dernière fois que Rose a joué les Playoffs c’était en… 2018 avec les Wolves, une aventure qui s’était terminée en cinq matchs pour Derrick et les Loups, éliminés par des Rockets alors premiers de la conférence Ouest. L’année dernière les Pistons demandaient un premier tour de draft en échange du vétéran, à voir si avec un contrat finissant la demande sera toujours aussi élevée. Knicks, Clippers, préparez- vous à dégainer vos offres, la pêche au MVP vient de commencer.

À 32 ans, Derrick Rose pourrait donc être tenté par un nouveau challenge. Stay tuned, ça pourrait bouger tout bientôt.

Source texte : The Athletic