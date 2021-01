NBA Top 5 : John Wall se venge des Wizards, et Raul Neto cherche toujours le ballon

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, qui se transforme aujourd’hui en… Top 5 avec notamment au menu un John Wall qui s’est rappelé au bon souvenir de ses années Wizards.

#5 : on voit rarement Ivica Zubac dans un top mais avec une soirée à seulement trois matchs, tout est possible.

#4 : Trae Young, du logo, ou presque.

#3 : désormais à Houston, Victor Oladipo montre qu’il peut encore faire de belles choses dans les airs. Ou alors c’est juste parce que c’est la défense de Washington en face.

#2 : Robin Lopez se paye DeMarcus Cousins, alors c’est qui le patron à l’intérieur ?

#1 : on savait que John Wall avait l’esprit revanchard pour affronter les Wizards, on pouvait donc s’attendre à un show de sa part. Bingo, et la victime se nomme Raul Neto.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.