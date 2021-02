Et si les Blazers avaient drafté Kevin Durant ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

C’est l’un des plus grands « What if » de ces quinze dernières années. La fameuse Draft 2007, celle de Kevin Durant, considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands scoreurs et joueurs de l’histoire. On vous rappelle les faits rapidement, même s’ils risquent de rouvrir une plaie chez les fans des Blazers. KD se fait drafter en deuxième position par les Seattle SuperSonics, juste derrière Greg Oden, sélectionné par Portland. Les dirigeants de l’Oregon avaient décidé à l’époque de miser sur ce grand pivot ultra-dominant, comparé à Shaquille O’Neal ou David Robinson. Sauf que les blessures vont complètement gâcher sa carrière, lui qui ne jouera que 105 matchs au total au cours de cette dernière, alors que KD s’imposera comme une véritable superstar en NBA. Du coup, cette question planera pour toujours au-dessus de Portland. Et si les Blazers avaient drafté Kevin Durant ?

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.