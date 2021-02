Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et même un peu de Super Bowl en dessert

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? 5 matchs en prime time, un duel Clippers-Kings qui valait le coup d’œil, les Wizards qui sont toujours au fond du trou, les Knicks recrutent Derrick Rose mais aussi… un peu de Super Bowl.

– Les rencontres de la nuit

Hornets-Wizards : 119-97

Pacers-Jazz : 95-103

Knicks-Heat : 103-109

Suns-Celtics : 100-91

Clippers-Kings : 110-113

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

Paix et amour, et bon Super Bowl à toutes et à tous. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2021

VOUS ALLEZ RESPECTER TYRESE HALIBURTON — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2021

De’Aaron Fox est trop trop trop trop trop trop fort putain. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2021

C’est officiel : Derrick Rose est de retour à New York !! 🔥🔥🔥🔥 https://t.co/46LvKFoK6f — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2021

Pendant ce temps là, Milos Teodosic… 💀💀💀💀💀pic.twitter.com/QP4HHLf0TY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2021

– Le Top Pick en TTFL : De’Aaron Fox

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement

– Le programme du soir 1h : Hornets-Rockets

2h : Bulls-Wizards

2h : Grizzlies-Raptors

2h30 : Mavericks-Wolves

2h30 : Spurs-Warriors

3h : Suns-Cavs

3h30 : Nuggets-Bucks

4h : Lakers-Thunder

Voilà c’est tout pour aujourd’hui mais c’est loin d’être fini. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle night en NBA dans le sourire et la bonne humeur. Et bon courage aux quelques courageux qui auront veillé jusqu’au petit matin devant le Super Bowl.