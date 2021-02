Rudy Gobert a remporté son duel avec Myles Turner : nouveau match de patron et un Domantas Sabonis dans la sauce

C’était un match qui était entouré du logo DPOY et c’est donc naturellement qu’on revient dessus en cette fin de soirée. Myles Turner d’un côté, Rudy Gobert de l’autre, c’est parti pour un duel de gardiens du temple.

Ils sont tous les deux d’excellents défenseurs, chacun est dans la course pour la récompense ultime de la spécialité, le Defensive Player Of the Year, mais à la fin il ne peut en rester qu’un. Gobert impressionne par son intimidation à l’intérieur, Turner est un contreur de fou, tous les arguments peuvent être entendus mais c’est surtout dans les matchups qu’on voit qui sort du lot et forcément, un duel entre les deux peut faire la différence au moment de mettre le bulletin dans l’urne. Ce soir, notre Rudy était en mission pour calmer un des intérieurs les plus chiants à garder : Domantas Sabonis. Le Lituanien fait du sale depuis le début de saison et à part un match sans contre les Pelicans, il restait sur deux matchs en 30/10 d’affilée, en deux mots : un client. Puisque son pote est en course pour un trophée défensif, pourquoi ne pas tenter de salir un de ses rivaux les plus coriaces ? LOL. Il shootait à presque 55% depuis l’entame des hostilités et ce soir c’est avec un beau 7/19 qu’il ira faire des rêves. On doit vraiment vous expliquer grâce à qui ?

Gobert showed tonight why he was named DPOY. Completely stopped Sabonis who couldn't get it going through the post game. pic.twitter.com/fOPOgRfECk — Daniel Bratulić (@daniel_bratulic) February 7, 2021

Sabonis a bien tenté ce qu’il a pu au poste bas mais il allait au feu sur chaque attaque. La puissance de Gobert et la longueur de ses bras l’ont constamment empêché de se mettre en bonne position au moment d’attaquer le panier. Il a bien tenté quelques tirs en fadeaway histoire de s’éloigner un tantinet des tentacules du géant français mais cela n’a pas été une grande réussite. Il finira quand même avec la vingtaine de points mais à 37%, c’est sûrement une soirée qu’il préfèrera zapper. Ce n’est d’ailleurs pas le seul qui a eu à craindre Gobert ce soir. On a eu le droit à la fameuse « peur de la bâche » une bonne partie de la soirée et malheureusement toutes les stats défensives ne se voient pas sur le boxscore en fin de rencontre. Oui, Gobert a fait 16 points, 16 rebonds et 3 contres mais combien de mecs ont préféré faire demi-tour plutôt que d’aller le chercher sous le panier, combien ont préféré passer la balle à la dernière minute plutôt que de se prendre une baffe ? Il est toujours plus facile de se cacher derrière les stats ou le montant du contrat plutôt que de se fonder sur le ressenti en live, face au match.

Ça fait un paquet de joueurs d’Indiana qui sont obligés de changer leur trajectoire vers l’arceau à cause de la présence de Rudy. Brogdon vient de se prendre une crêpe et McDermott n’a pas pu rentrer son layup par crainte du contre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2021

Rudy Gobert a encore impressionné en défense ce soir et il a sans doute gagné quelques bulletins pour le prochain DPOY. Domantas Sabonis géré de main de maître et une raquette des Pacers qui n’a pas fait sa loi ce soir dans l’Indiana. Manque plus que quelques lancers pour conclure une soirée parfaite mais ce sera pour une prochaine fois.