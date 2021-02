NBA Top 5 du jour : même quand LaMelo Ball ne cherche pas Miles Bridges… il finit par le trouver

Petit Top 5 pour finir cette semaine NBA et attaquer le meilleur jour de la semaine. Cette nuit ? Place aux dunkeurs avec un 4/5 et un Domantas Sabonis qui sauve l’honneur avec son contre sur Derrick Favors.

#5 : Jimmy Butler attire toute la défense des Knicks sur lui pour offrir le dunk ligne de fond à Kelly Olynyk. C’est quand même plus sympa de le voir comme ça que tirer de loin.

#4 : Domantas Sabonis a passé une telle soirée pourrie face à Rudy Gobert qu’il s’est vengé sur son pote Derrick Favors. C’est pas bien de copier.

#3 : LaMelo Ball tente un reverse lay-up bien dur et le rebond défensif est tellement bien sécurisé par les Wizards que Miles Bridges a le temps de prendre le café avant de poser le putback qui passe crème. Café crème, du coup.

#2 : Bradley Beal a pour sa part voulu passer ses nerfs en posant un gros dunk sur la défense des Hornets. Attention, perdre autant rend violent.

#1 : Daniel Theis a beau être allemand, il imite très bien la statue de la liberté, surtout quand elle vient poser un tomar sur la défense des Suns.

On a déjà fait le tour et comme dirait l’autre, c’était bref mais intense. Petit Top 5 avant d’attaquer une nouvelle semaine NBA et on a pu se mettre bien, alors rendez-vous demain pour de nouvelles aventures.