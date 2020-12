NBA Top 5 du jour : Ja Morant est un gentleman, il a même réussi à faire passer Gorgui Dieng pour Hakeem Olajuwon

Dernier Top 5 de la présaison et la NBA a fait la part belle aux pivots avec un joli 4/5. Du poster, du gros contre, de la passe qui claque, il y a tout pour s’ambiancer au petit réveil pour les mordus de la balle orange.

#5 : Bismack Biyombo qui scotche net un Aaron Gordon sauvage qui filait au panier. Dommage qu’un contre n’offre pas une coupe de cheveux gratuite au Jean-Louis David du coin.

4# : bonne grosse no look pass des familles de Ja Morant pour enrhumer la défense des Hawks, et Gorgui Dieng qui se régale à la finition. C’est pas le move de l’année hein, mais on est heureux pour la fanbase de Gorgui Dieng, enfin, on est heureux pour « le » fan de Gorgui Dieng.

3# : Russell Westbrook accélération numéro 98638, pour servir un pivot qui attend juste le petit décalage à la dernière seconde. Steven Adams, Thomas Bryant ou le boulanger du coin, choisissez votre homme.

2# : un floater pour faire gagner son équipe à quinze secondes du terme, c’est un peu dépassé non ? Manquerait plus qu’il mette les lancers dans la foulée. Cole Anthony, l’ami de votre petit-déjeuner.

1# : Mason Plumlee postérisé pour la deuxième fois du match par Thomas Bryant (qui flexe quand même bien assez souvent). Quand on refuse de sauter en même temps Mason, faut pas venir pleurer derrière.

On a déjà fait le tour et c’était bref mais intense comme dirait l’autre. Ceci était donc le dernier Top 5 de cette merveilleuse (non) pré-saison, et rendez-vous mardi pour attaquer un plat autrement plus savoureux.