Le bilan de la pré-saison NBA, à prendre avec les pincettes habituelles : zoom sur la Conférence Est (et sur les invincibles Knicks)

La pré-saison a tiré son feu d’artifice final la nuit dernière, et tout le monde est désormais sur le qui-vive pour le coup d’envoi officiel en milieu de semaine prochaine. L’occasion de faire le point sur tous ces petits indices – ou pas – repérés sur la dernière dizaine de jours, pour tenter de savoir si c’est Anthony Davis ou Théo Maledon qui sera élu MVP dans six mois. Allez, on commence par la Conférence Est !

Atlanta Hawks : un bilan à l’équilibre mais une alchimie à trouver, évidemment. Une tendance qui se dégage ? Danilo Gallinari ET Bogdan Bogdanovic en sortie de banc, et du jeune pour commencer les matchs (Trae Young, Cam Reddish, John Collins, Clint Capela + Kris Dunn, De’Andre Hunter ou Kevin Huerter ? Comme prévu on se cherche à Atlanta, et on se donne rendez-vous pour le premier match en 40/10 de Trae Young, la semaine prochaine donc.

Boston Celtics : difficile de se projeter compte tenu d’une pré-saison jouée sans Kemba Walker ni Tristan Thompson. Les pépites ont trottiné, Brad Stevens a fait tourner, rien de bien fou dans la grisaille du Massachussetts.

Philadelphia Sixers : la grosse actu de la pré-saison pour les Sixers ? Les… rumeurs de trade (vite démenties) autour de James Harden. Pour le reste tout semble en place à Philly, Joel Embiid a été préservé lors du dernier match et les Sixers n’ont toujours pas perdu un match en décembre.

Toronto Tampa Bay Raptors : des cadres qui se mettent doucement dans le rythme, mais pas vraiment de garanties autour du boss Kyle Lowry. On a apprécié la gestuelle de tir d’Aron Baynes (et ses fautes offensives provoquées), mais on a surtout noté le talent du petit Malachi Flynn, potentielle belle surprise cette saison en sortie de banc.

Milwaukee Bucks : trois matchs, trois défaites, deux face aux Mavs et une autre face aux Pels mais sans Giannis. Le double MVP qui a surtout signé le plus gros contrat ever la semaine passée, ceci mettant un peu de moelleux sur sa relation avec les Bucks mais posant encore un peu plus de pression sur la saison à venir à Milwaukee.

Brooklyn Nets : la hype est bien présente. Kevin Durant et Kyrie Irving sont là et ils sont en forme, le supporting cast est royal, le dossier James Harden semble s’être éloigné, et après un 2/2 agréable en pré-saison les brouquelinois attaqueront leur saison mardi soir face aux Warriors dans la peau de l’équipe… la plus scrutée de la Ligue.

New York Knicks : quatre matchs, trois victoires, et un paquet de choses à dire. Obi Toppin en bave un peu pour trouver ses marques mais ses bras sont immenses, le rookie frisson de la saison sera peut-être plutôt Immanuel Quickley, Frank Ntilikina galère déjà pour trouver des minutes, R.J. Barrett a la dalle, Mitchell Robinson c’est mi-figue mi-fautes, Julius Randle a lâché trois ballons en dix jours et même Kevin Knox a rentré des tirs. A vous de remettre tout ça dans l’ordre, et bon courage.

Cleveland Cavaliers : une pré-saison un peu éclatée, dans tous les sens du terme. Beaucoup d’absences, de blessures, de load management, une traction arrière Sexton/Garland pas encore réveillée, une branlée monumentale reçue des mains des… Knicks, mais un Cedi Osman et surtout un Isaac Okoro très intéressants. Beaucoup de questions dans l’Ohio et une seule certitude : heureusement qu’il n’y a pas de relégations en NBA.

Charlotte Hornets : LaMelo Ball a fait ses grands débuts et sa vision de jeu et son style flashy n’ont pour l’instant d’égal que son inconstance au tir. Miles Bridges a l’air très en forme, Cody Zeller a 45 ans pour la dixième saison consécutive, Terry Rozier et Devonte’ Graham sont en place et, très franchement, ça pourraut être moins pire que prévu à Charlotte.

Washington Wizards : ça a commencé avec un gros baptême de Deni Avdija, puis Bradley Beal a fait son retour, puis ce fut au tour de Russell Westbrook de switcher entre le maillot de Mont-de-Marsan et celui des Wizards. Thomas Bryant se régale déjà, Davis Bertans n’a pas encore réglé la mire mais quoiqu’il arrive chaque match des Wizards sera un évènement cette saison.

Orlando Magic : Cole Anthony aka l’arbre qui cache la forêt. Le duo Vavane / Vucevic est toujours là mais très clairement, ce Magic manque de folie. Bonne nouvelle, le rookie aux dreadlocks pourrait bien enjailler le public floridien cette saison car ces dix derniers jours furent comme un teasing d’une année rookie bien excitante.

Miami Heat : au cœur de l’actu en étant la dernière franchise en date à être associée au nom de James Harden, le Heat a démarré tranquillement son exercice 2020-21, en responsabilisant notamment les jeunes Precious Achiuwa ou encore KZ Okpala. On reste aux aguets, parce que ça fait potentiellement deux des dix joueurs susceptibles de partir à Houston dans le week-end.

Detroit Pistons : l’une des équipes League Pass de ces dix derniers jours. Killian Hayes apprend doucement mais possède les clés du camion jusqu’à preuve du contraire, Blake Griffin l’a pris sous son aile mais ferait bien de rentrer quelques tirs aussi, Jerami Grant pareil sauf qu’il n’a pas pris Kiki sous son aile, alors que Sekou Doumbouya s’est montré intéressant à chacune de ses apparitions. 15-57 incoming, mais au moins ce sera intéressant.

Chicago Bulls : des taureaux assez intéressants, si si on vous jure. Zach LaVine et Coby White en mode snipers, Patrick Williams très agréable à voir jouer, Lauri Markkanen qui chauffe doucement, Daniel Gafford toujours aussi excitant et un bon Chandler Hutchison en sortie de banc. 28-44 incoming, mais au moins ce sera intéressant, au contraire de la carrière d’Otto Porter.

Indiana Pacers : aucune victoire mais quelques raisons de croire que cette année encore… les Pacers feront taire les sceptiques. Le trio Brogdon /Sabonis / Oladipo semble en pleine forme, T.J. Warren arrive bientôt pour sucrer tout ça, et on se dirait presque que Myles Turner est inutile. Un trio de All-Stars ou assimilés et un groupe valeureux tout autour… vous les avez vraiment mis neuvièmes cette année ? Il s’agirait d’apprendre vos erreurs messieurs dames.

Quinze franchises, quinze moods différents, mais surtout quinze dynamiques malgré tout intéressantes avant d’attaquer les choses sérieuses. Alors, franchement, c’est qui les meilleurs, c’est les Knicks ou c’est les Bucks ?