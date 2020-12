Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café (non), et Russell Westbrook qui prend ses aises dans son nouveau jardin

Dernière nuit de pré-saison (snif snif) et trois petites rencontres pour terminer ces préliminaires de la balle orange avant le grand feu d’artifice prévu mardi. Heureusement pour nous, certains joueurs en avaient gardé sous le coude pour nous offrir quelques montées d’adrénaline. Zé parti pour le récap.

– les rencontres de la nuit

Magic – Hornets : 120-117

Wizards – Pistons : 99-96

Grizzlies – Hawks : 116-117

– ce qu’il fallait retenir

On se demandait si Cole Anthony était un joueur trop bon pour North Carolina l’an dernier : on confirme, il a tout pour devenir un sacré emmerdeur pour les défenses adverses.

Si le duo Rozier-Graham joue toute la saison comme au quatrième quart-temps du match contre le Magic, les Hornets seront champions NBA dans un an.

Russell Westbrook a fait ses grands débuts sous le maillot des Wizards et ça s’est plutôt bien passé.

Blake Griffin croit pouvoir être le Anthony Davis de l’Est, Thomas Bryant lui a rappelé ce qu’est un grand joueur.

Scott Brooks aime bien jouer petit alors il a tenté quelques combinaisons avec Ish Smith (ou Neto), Westbrook et Beal, et Troy Brown (1m98) en 4. Small ball validé avec mention Rockets.

On voit souvent des marchers en NBA : feinte de corps et puis tu pars dans l’autre direction sans mettre un dribble au milieu. Pour des rapides comme LeBron ou Westbrook ça peut passer inaperçu, pour une tortue comme Kyle Anderson, même une grand-mère du quarante-cinquième rang le verrait.

La doublette Gallinari-Bogdanovic sera peut-être l’une des plus chaudes de la Ligue en sortie de banc cette année.

13 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 steals, 0 ballon perdu, 4/4 au tir ont 3/3 de loin et 2/2 aux lancers. Le Jean-Michel Parfait de la nuit, c’est Grayson Allen.

2/17 en cumulé pour LaMelo Ball et Davis Bertans, qui ne sont donc pas les Jean-Michel Parfaits de la nuit.

– le pick TTFL : Terry Rozier

– le programme de ce soir :

camomille et une nuit normale (lol), la NBA reprend dans deux jours.

Nuit courte et un plan à trois matchs pour conclure cette pré-saison haute en couleur. Allez, on attache nos ceintures et on respire un coup, car six mois bien denses nous attendent désormais. Du kiff, du kiff et encore du kiff. Allez, bonne nuit, ou bonne journée, ou bonne journuit.