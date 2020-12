Russell Westbrook a fait sa rentrée avec Washington : les promesses sont là, Thomas Bryant s’est trouvé un bon lieutenant

On ne l’avait toujours pas vu avec un jersey de D.C et c’est maintenant chose faite : Russell Westbrook a disputé ses premières minutes sous les couleurs de Washington. Dix-sept petites minutes, histoire de faire monter la hype et échauffer les chevilles, et c’est tout pour Brodie. Première impression ? Vraiment pas mal du tout.

C’est l’un des duos qui va le plus faire cliquer cette saison et on l’a enfin vu sur les parquets : Bradley Beal et Russell Westbrook. Si bien sûr, ce n’était que de la pré-saison et avec un temps de jeu limité, on a déjà pu voir quelques bribes de réponses par rapport à ce qui nous attend cette saison chez les Wizards. Tout d’abord, ça court toujours autant pour profiter du mauvais replacement défensif adverse et obtenir des trois points cadeaux ou des mismatchs défensifs. Plusieurs joueurs à intégrer donc forcément beaucoup de déchet et de pertes de balle. Pour le Brodie paradoxalement pas tant que ça (une seule), et c’est surtout son shoot qui était un peu rouillé après plusieurs mois sans match officiel. Russ n’a pas forcément été un glouton en ballon cette nuit et c’est plus dans un rôle de facilitateur qu’on a pu le voir avec des hockey assists. La complicité avec Thomas Bryant et Robin Lopez est déjà pas mal du tout et spoiler alert : ils vont se faire du fric sur leurs prochains contrats grâce à lui.

Concernant le match en lui-même, pas forcément du grand spectacle même si D.C a offert quelques belles possessions en première mi-temps. On avait là deux équipes qui ont connu pas mal de changements à l’intersaison donc ça se cherche sur le terrain, c’est pas toujours fluide, y’a des tirs casquettes. Blake Griffin continue de croire qu’il est le Anthony Davis de l’Est avec toujours plus de briques du parking alors… qu’il en avait une version presque authentique en face. Qui ça ? Thomas Bryant, si si. 22 points, 7 rebonds, 50% de loin et 5/5 sur la ligne, TB obtient un TB et restera l’homme du match de cette dernière rencontre de pré-saison, quelle magnifique ligne sur un CV. Et nos cocoricos alors ? Killian Hayes s’est montré intéressant avec du jeu sans ballon et un petit 3+1 en step back qui passait crème au cœur de la nuit, alors que Sekou Doumbouya a eu moins d’opportunités mais que l’on retiendra surtout son intensité avec la seconde unit pour tenter le comeback en fin de match, en espérant qu’il aura plus de ticket shoot en saison régulière.

La most important thing ? Russell Westbrook a donc fait sa rentrée sur les parquets avec un nouveau jersey sur les épaules. L’échantillon est trop faible pour partir sur de la conclusion hâtive mais on parierait bien que Brodie va s’éclater cette saison à D.C. Ça court de tous les côtés, il y a des shooteurs tout autour qui ne demandent qu’à l’aider à atteindre les dix assists, alors le Russ Show peut commencer.