Playoffs NBA 2020 : Bucks – Heat, la preview ! Apéro TrashTalk

Les demi-finales de Conférence c’est parti ! Après Raptors – Celtics il y a quelques jours et une pause aussi malheureuse qu’imprévue, on enchaîne avec une autre série attendue, entre deux équipes qui ont également passé leur premier tour sans encombre. Vif du sujet, acte II, let’s go.

Une équipe du Heat qui semble avoir les joueurs et les idées pour contrer la force de frappe des Bucks… face à un MVP et sa bande en mission. Une match-up peut-être plus équilibrée qu’elle n’en a l’air, et en tout cas une série qui méritait elle-aussi qu’on s’y penche une petite heure. Allez, hop, ça démarre tout à l’heure à 0h30, et en attendant on pèse le pour, le contre, le Buckets et le Grec, pour essayer d’imaginer à quoi pourrait ressembler cet inédit choc de l’Est.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.