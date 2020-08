Preview de la soirée NBA : deux gros rendez-vous pour finir le mois d’août, la saison estivale tire sa révérence en beauté

Allez, ce soir auront lieu les derniers matchs du mois d’août, what a phrase bizarre. On s’est régalé pendant deux mois de bulle quand même, alors pas question de laisser tout ça sans deux belles affiches qui valent la peine de resté éveillé jusqu’à tard dans la night. On se voit tout ça ensemble sans plus attendre, let’s go !

Ce soir, c’est préparation de cafetière obligatoire. Pourquoi ? Parce que ça ne commence pas avant minuit et demi, alors de notre côté on va aller causer deux minutes avec le rayon café en poudre du supermarché du coin. Une fois qu’on aura provoqué une pénurie de chicorée à l’échelle du pays, on pourra enfin se poser devant ce premier match de la nuit, à savoir Bucks – Heat (0h30). Première rencontre de la série, les Bucks auront à rendre une meilleure copie qu’au Game 1 contre Orlando. Et pas question de se dire « la Floride gneugneu » parce que cette équipe de Floride là parle un basket bien plus sérieux que celle rencontrée avant. Alors obligation pour Giannis de se mettre tout de suite en mode freak et d’aller chercher une victoire contre la bande de Jimmy Butler. La série s’annonce assez intéressante, d’autant plus qu’à Miami, Bam Adebayo, Goran Dragić et compagnie nous ont montré de belles choses contre les Pacers. Assez pour se farcir un grec taille XXL et sa troupe de guerriers tout droit venue du Wisconsin ? C’est ce qu’on verra ce soir, alors soyez en forme en milieu de nuit.

On enchaîne ensuite avec la deuxième affiche de la nuit, à savoir Rockets – Thunder (3h). Les Fusées ont profité d’un nouveau non match des Tonnerres pour prendre une victoire ultra importante qui place directement Chris Paul et consorts au pied du mur ce soir. Vous connaissez l’adage : « ça passe ou on se casse », eh bien ce sera exactement comme ça qu’OKC devra raisonner ce soir pour éviter de se faire sortir et arracher un Game 7 a nous faire crier dans tout le quartier. Maintenant, on vous conseille quand même de choisir un joueur de l’Oklahoma ce soir en TTFL, parce que ce pourrait bien être la dernière sortie bullesque de ces gars. À moins que Houston nous propose un exceptionnel 12/67 à 3-points, une hypothèse tout à fait plausible. Niveau blessures, Russell Westbrook sera bien présent et prêt à fumer son ancienne équipe comme il faut, alors pareil, c’est du must see !

Bang, on se finit le mois d’août un brin nostalgique, mais le meilleur est encore devant nous. Il n’y aura en effet plus que huit équipes dans la bulle d’ici quelques jours, et le basket va encore passer un cap en matière de qualité. En attendant ? Rendez-vous ce soir minuit et demi, en forme et avec la bonne humeur !

