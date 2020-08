Nick Nurse a listé les maux des Raptors au Game 1 : le genre de conférence de presse qui aurait pu durer six heures

Dominé par la justesse des Celtics tout le long du Game 1, le coach des Raptors Nick Nurse a manqué de solutions dimanche dernier et tente maintenant de trouver des explications à cette première débâcle. Spoiler : la liste est longue.

Le coach de l’année a pris une claque dimanche soir après la défaite 112 à 94 de ses Raptors face aux Celtics lors du Game 1. Malgré les efforts pour tenter de recoller au score, Toronto n’a jamais vraiment inquiété les hommes en vert qui eux, ont déroulé leur jeu sur l’ensemble des 48 minutes. Débordés dès le premier quart-temps, les Canadiens qui ont cherché un go-to-guy tout le match, sans succès, ont peiné en attaque et ont souffert de problèmes de fautes très tôt dans le premier quart-temps. 3/16 pour Fred VanVleet, 5/16 pour Pascal Siakam, 4/12 pour Norman Powell : le jeu habituellement bien huilé des Raptors est vite devenu indigeste ce dimanche soir et Nick Nurse s’est fait manger tout cru par Brad Stevens. Le coach des Raptors qui semblait déjà en pleine dépression sur le bord du terrain, est sorti de ce Game 1 avec une sacrée gueule de bois mais a quand même tenté d’expliquer cette déroute comme le rapporte ESPN.

« Nous n’étions pas nous-mêmes. On doit jouer beaucoup mieux, notamment en attaque. On n’était pas bon, on n’a pas rentré nos tirs, on a manqué de maîtrise, de justesse dans l’exécution. […] Ça a été dur sur beaucoup d’aspects. »

Ça, on l’avait remarqué. Et s’il n’y a pas encore le feu chez Mickey, une deuxième défaite de ce genre pourrait bien modifier l’issue de cette série, qu’on attendait pourtant très disputée. Interrogé sur le cas Pascal Siakam, un peu à côté de ses pompes depuis son arrivée dans la bulle (17,8 points à 39,6% aux tirs et 31,9% à trois points contre 23,6 points, 45,9% aux tirs et 35,9% de loin avant la reprise de la saison), Nick Nurse reste confiant. Spicy P manque de piquant mais pas de recette miracle au programme, le coach de l’année souhaite simplement profiter de sa polyvalence pour continuer à varier son jeu en attaque.

« Je pense qu’on va continuer de l’impliquer dans tous les secteurs. Pas simplement en tant que shooteur, mais en tant que ball handler ou en tant que poseur d’écrans sur les picks-and-roll. On doit varier notre jeu, avec des isolations en tête de raquette ou sur le côté. On espère aussi pouvoir l’impliquer sur le jeu en transition. »

Réaction classique du coach qui réitère sa confiance en ses joueurs. Dans tous les cas, ce sera difficile de faire pire que ce Game 1 et on attend désormais la réponse de Pascal Siakam et compagnie sur le terrain dès mardi soir.

Beaucoup de pain sur la planche côté Raptors après cette première défaite. On préconise une bonne séance vidéo de la durée de l’intégrale du Seigneur des Anneaux histoire de corriger tout ça et de se remotiver dans la quête du back-to-back.

