Les notes de Nuggets-Jazz – Game 1 : Donovan Mitchell se tape un 19/20 mais il redouble, la logique est morte ce soir à 22h25

Nikola Jokic (7,5) : Nikola Jokic en attaque, Nicolas Grosse Quiche en défense. Son combat avec Rudy Gobert était plus serré que prévu et il a même parfois eu la gentillesse de le faire passer pour Tim Duncan. Toujours aussi précieux hein, mais il faudra très vite commencer à jouer des deux côtés du terrain.



Jamal Murray (9) : on attendra quelques jours avant de le vanner sur son contrat, parce que ce soir Jamal Murray a été immense, et plus immense encore lors d’une fin de match qui lui aura servi de paillasson. Jamal Frisson, par contre si la coiffure balai à chiottes était à la mode, bah Jamal Murray serait à la mode.

Michael Porter Jr. (6,5) : Michael Durant Jr. en début de match, injouable sur ses shoots de loin et sur ses drives grâce à sa taille pas commune pour un poste 3. Ce petit-là semble promis à un bel avenir mais il devra très vite prendre un autre modèle défensif que Nikola Jokic. On ne vous fait pas un dessin, sinon ce dessin serait un vomi de fin de soirée.



Torrey Craig (7) : comme toujours très efficace en défense, bien que dépassé et surtout abandonné par ses teammates face à la folie Mitchell, Torrey a également apporté sa pierre à Eddy Fils en attaque. No Barton no Harris no problem, Torrey est le piston qu’il vous faut.

Jerami Grant (7) : tiens, un remplaçant sous-coté. Utile dès deux côtés du terrain, ils ne sont pas nombreux à Denver, Jerami a un fois de plus fait oublier cette faute de frappe dans son prénom en assurant un max sur le terrain. De près, de loin en contre-attaque, Jerami a tout d’un Grant.

Paul Millsap (6) : alors lui t’as envie de lui payer un aller simple pour l’EHPAD du coin, et la seconde d’après il te sort le move de 1991 qui va bien. Lui aussi a défendu comme il sait si bien le faire, et son QI Basket couplé à es fondamentaux sont encore bien utiles à Denver quand les gamins font la sieste.

Monte Morris (6,5) : le back-up par excellence, même si lui non plus n’a pas l’air de se soucier du côté défensif du basket. Vraie menace du parking, Monte demeure le meilleur Morris de NBA, et le seul avec un cerveau.



Mason Plumlee (3) : on lui a demandé de rentrer pour muscler le jeu, alors il a musclé le jeu. 3 fautes en un claquement de doigts en première mi-temps, c’est donc ça des muscles, puis une entrée discrète en deuxième. Personne Plumlee.

P.J. Dozier (3) : un gros tir dès son entrée en jeu, puis plus rien. Pièce Jointe deviendra grande, mais aujourd’hui Mike Malone avait oublié de la mettre dans le mail.

Bol Bol (-) : aurait été aperçu en train de prendre son petit déjeuner à la mi-temps. Deux fois, évidemment.

Gary Harris (-) : aurait été aperçu au salon de la brioche avec Tobias, et il est l’heure d’arrêter les vannes débiles.