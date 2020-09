Playoffs NBA 2020 : Lakers – Rockets, la preview ! Apéro TrashTalk

Les demi-finales de Conférence c’est parti ! Après Raptors – Celtics et Bucks – Heat, on passe à l’Ouest avec cette première demi-finale, avant celle qui nous verra étudier la match-up entre les Lakers et les Rockets. Kawhi Leonard, Paul George, Nikola Jokic, Jamal Murray et bien d’autres, ça va swinguer pendant dix (ou quinze ?) jours !

C’est l’histoire d’une série qui promet. A vrai dire on ne sait pas vraiment ce que ça promet, mais ça promet. Des Lakers en mission au cœur d’une année tellement spéciale pour eux, des Rockets atypiques et capables du meilleur comme du pire, et une confrontation incroyable qui s’annonce avec d’un côté un duo LeBron/AD qui devrait se gaver comme jamais et de l’autre un James Harden qui pourrait… se gaver comme jamais. Les Rockets peuvent-ils faire douter des Angelinos qui ne doivent pour leur part pas perdre de temps ? James Harden est-il le GOAT offensif all-time ? Les Lakers vont-ils trader Luguentz Dort en plein Playoffs ? Tant de questions, peu de réponses, alors on se pose une bonne demi-heure pour y réfléchir au calme.

Fauteuil, bière sans alcool, avec ou sans ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.