Playoffs NBA 2020 : débrief dans la Conférence Est ! Replay de l’Apéro TrashTalk

Alors que les équipes de la Conférence Ouest ont pris un peu de retard et commencent à peine leur deuxième tour de Playoffs, il s’est déjà passé plein de choses à l’Est dans ces demi-finales de Conférence. On a décidé de débriefer de tout ça dans un Apéro TrashTalk en direct. Et pour ceux qui auraient raté le rendez-vous du début de soirée, voici la séance de rattrapage.

A 0,5 seconde près, on se retrouvait avec deux leaders de Conférence Est à 0 victoire pour 5 défaites. Finalement, OG Anunoby a sauvé les meubles au buzzer grâce à un passe magistrale de Kyle Lowry en sortie de temps-mort. Néanmoins, les champions en titre restent menés dans cette série contre les Celtics (2-1), qui ont fait forte impression et font désormais figure de favori. Dans l’autre demi-finale du côté droit du bracket des Playoffs, c’est encore pire puisque la meilleure équipe de saison régulière est menée deux manches à rien avant le Game 3 de la nuit prochaine. Giannis Antetokounmpo doit entendre ses oreilles siffler en ce moment tellement les critiques sont présentes autour du MVP. Pour l’instant, c’est Jimmy Butler et le Heat qui font leur loi dans cette série où ils ne partaient pourtant pas favoris. Erik Spoelstra est en train de remporter son duel des coachs avec Mike Budenholzer mais ce dernier n’a pas dit son dernier mot et espère bien trouver des solutions pour hisser son groupe en finale de Conférence pour la deuxième année consécutive.

