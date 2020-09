Preview de la soirée NBA : Jimmy Butler et le Heat à mi-chemin pour… sweeper les Bucks ?

Après une énième fin de match improbable pour valider la réaction de Toronto la nuit dernière, c’est au tour des Bucks d’arrêter d’appuyer sur snooze et de se réveiller immédiatement. À l’Ouest, les Lakers reprennent enfin la compétition face à James Harden et ses copains.

Allez, petit café, on se craque les doigts et on s’échauffe pour ne pas se blesser sur le canap’. Nouvelle soirée de demi-finales de conf’, nouveau double header, on va encore en avoir pour toute la nuit et on risque encore de finir bouche bée au petit matin. Comme hier ça commence avec le matchup de l’Est, un très attendu Heat – Bucks (0h30), et comme hier on espère une réaction de la part du favori de la série. Les Raptors ont validé leur première victoire après un match maîtrisé miracle, mais peu importe la manière, les Daims vont devoir imiter les Dinos. Les fans de Miami sont en slip, les Heat in 4 se multiplient comme les coups de sifflet chelous à la fin du Game 2 et on ne sait plus trop à quoi s’attendre pour cette nouvelle opposition. Erik Spoelstra domine son duel de coach en envoyant minutieusement ses jokers au charbon : Tyler Herro, Andre Iguodala, Kelly Olynyk, Derrick Jones Jr., tous connaissent leur rôle et le remplissent à merveille. On attend donc un réveil de la second unit des Bucks pour suppléer Giannis Antetokounmpo, qui peine à se mettre en rythme et qu’on imagine de plus en plus frustré. Au cœur d’un tas de rumeurs et de critiques, le Grec va devoir remettre les pendules à l’heure sur le terrain sous peine de retourner à la maison avant la semaine prochaine. Et croyez-nous, on s’amuse un peu plus en Floride que dans le Wisconsin.

Nouvelle victoire pour le Heat ou retour des Bucks après un game winner de D.J. Wilson sur la tête d’Udonis Haslem, tous les scénarios sont possibles dans ces Playoffs. Dans tous les cas, il faudra garder la tête froide et le smartphone au-dessus des 80% de batterie parce qu’on va enchaîner avec un Lakers – Rockets (3h) qui risque d’enflammer Twitter dès le tip-off. Les Lakers de LeBron James et Anthony Davis face à James Harden et Russell Westbrook, le Thunder n’est plus là, mais ça sent l’orage. Le King a posé son cigare, désormais prêt à fumer les Rockets après avoir pris un peu de repos. Un matchup avec un sacré casting donc, mais aussi avec un favori évident, surtout après le premier tour. La meilleure équipe de saison régulière à l’Ouest doit dominer le small ball à outrance proposé par Mike D’Antoni. Mais Houston a évacué la pression après ce premier tour et arrive désormais avec la casquette d’outsider sur la tête. Un rôle qui pourrait mieux correspondre à ces Rockets version miniball. Comme chaque nuit à Houston, on compte sur une bonne adresse longue distance et un James Harden en mode MVP pour tenter de bousculer un peu cette équipe des Lakers.

À l’Est on attend, comme hier, un match à suspense et une réaction pour l’équipe en mauvaise posture, histoire de pimenter un peu ces demies. À l’Ouest, pour le début de cette série explosive, on espère un scénario un peu plus passionnant que celui d’hier sous peine de s’endormir à la moitié du troisième quart. Allez, on y croit !