Denver Nuggets – Utah Jazz, les pronostics de la rédaction : all-in Denver dans les bureaux, parce que le chauvinisme a des limites

C’est la tradition, tous les ans chaque série de Playoffs a droit à ses pronostics maisons. Parfois cela démontre toute notre expertise, alors qu’à d’autres occasions le monde se demande bien pourquoi certains nous appellent « spécialistes ». 2020 ne déroge pas à la règle, alors on se mouille sans plus attendre, et on vous invite à en faire de même.

Ben : Denver Nuggets – 4-2

Pas la série la plus sexy et pourtant, ça devrait jouer dur dans la raquette en particulier entre deux des meilleurs pivots de la planète. Pas vraiment le même style, mais un rôle de All-Star à tenir. On aime bien Rudy et sa défense mais l’avantage reste pour le Skinny Joker, surtout si les coéquipiers du Jazz ne filent pas plus de ballons à leur Tour Eiffel à l’intérieur et que Jokic emmène sa match-up au large trop souvent. Avantage à l’intérieur donc, mais avantage pour le banc du Colorado également avec de bonnes surprises tout au long de ces deux semaines alors qu’Utah a perdu un joker en intégrant Joe Ingles au cinq majeur pour compenser la perte de Bojan Bogdanovic sur blessure.

Nicolas M. : Denver Nuggets – 4-2

Les Nuggets ont terminé leur saison régulière avec pas mal de monde à l’infirmerie, et ne sont pas dans la dynamique de leur vie. Cependant, cela a permis l’explosion de Michael Porter Jr., rendant un effectif déjà bien complet encore plus profond. Cela fait deux années de suite que le collectif de Mike Malone est sur le podium de l’Ouest et si Nikola Jokic ressort les mêmes Playoffs que l’an passé (à toi de jouer Rudy), attention à Denver. Comme on l’a vu lors de la dernière rencontre opposant les deux équipes, le Jazz ne sera pas facile à jouer au premier tour mais il y a comme une fausse note à Utah, qui souffre de l’absence de Bojan Bogdanovic et qui n’a pas convaincu sur cette fin de régulière. De plus, Mike Conley sera absent en début de série. Je vote le Joker et sa bande en six matchs.

Giovanni : Denver Nuggets – 4-1

J’adore le Jazz hein, mais là concrètement… je ne vois absolument pas quelles solutions peut trouver Quin Snyder dans cette série. Défensivement ses hommes ne sont plus aussi méchants qu’avant et ce sera compliquée face à une attaque aussi dingue que celle des Nuggets, offensivement ça végète sur des exploits personnels d’un Donovan Mitchell qui sera surveillé de près par Torrey Craig ou Jamal Murray. Mike Conley ? Statistiquement il y a du mieux mais le jeu est d’une pauvreté terrible, alors que Rudy ne peut pas faire grand chose s’il ne voit pas plus de quatre ballons par match. En face ça envoie dans tous les sens, dans la raquette évidemment mais aussi de loin, et l’attaque et la profondeur de banc des Nuggets devrait/pourrait faire très mal à Utah. D’un côté la petite équipe qui monte, de l’autre une franchise qui semble arrivée à son plafond actuel, pas photo sur cette série pour moi.

Alexandre : Denver Nuggets – 4-1

Ce pronostic peut paraître dur pour le Jazz mais la qualité de jeu des hommes de Quin Snyder dans la bulle depuis deux semaines est loin d’être rassurante. Conley n’y est toujours pas, Mitchell n’y est pas tout le temps et semble parfois s’énerver pendant que notre Gobert national reste un pilier défensif très sérieux mais qui va devoir jouer le meilleur pivot actuel de la ligue… Compliqué. D’autant plus qu’en attaque, l’absence de Bojan Bogdanovic se voit beaucoup côté Utah malgré le taf de Ingles et O’Neale. En face, les Nuggets récupèrent petit à petit des joueurs avec notamment le retour de Jamal Murray qui est capable faire de gros dégâts. Gary Harris et Will Barton sont toujours incertains pour au moins le début de la série mais quand on voit le taff solide de Torrey Craig et le niveau impressionnant de Michael Porter Jr, on sait que les Nuggets vont pouvoir s’exprimer. Sans oublier l’apport de gars comme Jerami Grant ou Paul Millsap pour lesquels le Jazz va avoir du mal à trouver des réponses…

Thomas : Denver Nuggets – 4-2

Pas de surprise pour les poulets frits qui sont mes favoris contre les Jazzmen. Jokic, le pivot le plus complet NBA contre Gobert, le double DPOY de la Grande Ligue : un serbe pataud face un frenchy sauteur, des touchdowns passes opposées à des dunks ravageurs, des mixtapes offensives et des blocks assassins, c’est le speech dans la raquette de cette série. Le duel entre les arrières promet d’être explosif et ça peut d’ailleurs partir en three-point contest ou en concours de lancer de briques à tout moment entre Murray et Mitchell mais quoi qu’il arrive, il y en aura pour les deux équipes dans la série. Les momentums vont changer mais l’issue de la série est connue et ça sera en six pour Denver. Le talent de chaque côté est énorme mais une des deux franchises est un peu plus en avance cette saison que l’autre. Après, peut-être qu’avec des passes de Dono pour Rudy, le suspense sera un chouïa plus intense dans la bulle.

Antoine : Denver Nuggets – 4-1

J’ai malheureusement l’impression qu’on arrive sur une fin de cycle côté Utah. Attention, le Jazz n’est pas une mauvaise équipe, loin de là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ils peuvent gagner un match sur cette série parce que Rudy est capable, sur un match, de prendre le dessus sur Jokic et Donovan Mitchell peut sortir des perfs totalement dingues, mais sinon, Denver est au dessus. Le Joker a toutes les armes pour défier le double DPOY, et les sur les lignes extérieurs, si Michael Porter Jr continue sur sa lancée, ça va devenir tendu du slibard pour les Jazzmen. L’absence de Bojan Bogdanovic va également faire mal, parce que mine de rien, c’est 20 points qui partent en fumée tous les soirs. Série maîtrisée par les Nuggets de Mike Malone pendant laquelle le Jazz sera capable de surprises, mais la demi-finale de conf’ ne sera pas au bout.