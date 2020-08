Nuggets – Jazz au premier tour : bonjour le duel de montagnards sous les palmiers

Il y a une dizaine de jours, Nuggets et Jazz ont proposé l’un des matchs les plus fous de la reprise, avec trois prolongations au total et une table de marque à la rue. Si vous avez kiffé, sachez que ça va repartir pour un tour, puisque les deux équipes se croisent pour leur entrée en Playoffs.

Même division, même passion pour les sports de montagne, un All-Star de chaque côté sur le poste de pivot… clairement, les Nuggets et le Jazz sont deux équipes qui se connaissent très bien. Après leurs trois affrontements en saison régulière, tous remportés par la bande à Nikola Jokic mais avec un écart de seulement 11 points au total, Denver et Utah ne débarquent pas en Playoffs avec la meilleure des dynamiques, même si les résultats sont parfois passés au second plan de chaque côté histoire de privilégier la santé des joueurs. Pendant les seeding games, les Nuggets ont été privés de plusieurs membres importants de leur collectif, comme Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton. On parle quand même de trois titulaires, et seul le premier a pu se chauffer un peu en retrouvant les parquets lors des derniers matchs. Alors oui, cela a ouvert la voie au festival Michael Porter Jr. et à la révélation Bol Bol, mais on a aussi vu une défense de Denver en mode portes ouvertes et ça, ce n’est jamais très rassurant avant les Playoffs. Voilà qui pourrait ouvrir des opportunités à l’équipe de Quin Snyder, sauf que cette dernière souffre pas mal de l’absence de Bojan Bogdanovic en attaque, ce dernier étant le deuxième meilleur marqueur du Jazz avec plus de 20 points par match (41,4% du parking, 90,3% aux lancers francs). Une absence pas anodine bien évidemment, et il va falloir que Jordan Clarkson brille dans son rôle de booster offensif en sortie de banc pour aider Utah à rivaliser.

Le grand duel de cette série, difficile de passer à côté, c’est évidemment celui entre le Joker et notre Rudy national. Gobert aura un rôle central à jouer si le Jazz veut espérer continuer l’aventure. On connaît le génie de Jokic, sa capacité à dominer individuellement tout en distribuant des caviars à ses coéquipiers. Contre Utah cette saison, Nikola a fait étalage de tout son talent et le Jazz a rarement réussi à trouver la solution pour le limiter, à part peut-être lors de la première période de la rencontre opposant les deux équipes dans la bulle il y a dix jours. Rudy Gobert devra inverser la tendance, ou au moins rééquilibrer les choses car sinon, ça risque d’être tendax pour les Mormons. On attend aussi un Donovan Mitchell revanchard en Playoffs, lui qui a quitté la scène l’an dernier avec un terrible 4/22 au tir contre Houston, une performance qui doit toujours trotter dans un coin de sa tête. Sans Bogdanovic, il aura encore plus de responsabilités offensives à l’extérieur et il faudra qu’il joue son meilleur basket chez Mickey, si possible avec l’aide du meneur Mike Conley, même si ce dernier sera absent en début de série. Auteur de quatre performances à 20 points dans la bulle contre seulement neuf avant la suspension de la saison régulière, l’ancien Grizzly devra assurer.

Série intrigante au programme car même si les Nuggets et le Jazz ont l’habitude de s’affronter, le contexte est unique et les deux équipes n’ont pas vraiment fait le plein de certitudes du côté de Disney World. Denver partira dans le costume du favori, Utah tentera de résoudre l’énigme Jokic, voilà qui promet.

Le programme de la série

Game 1 : Nuggets – Jazz, lundi 17/08, 19h30

Nuggets – Jazz, lundi 17/08, 19h30 Game 2 : Nuggets – Jazz, mercredi 19/08, 22h

Nuggets – Jazz, mercredi 19/08, 22h Game 3 : Jazz – Nuggets, vendredi 21/08, 22h

Jazz – Nuggets, vendredi 21/08, 22h Game 4 : Jazz – Nuggets, dans la nuit du dimanche 23/08 au lundi 24/08, 3h

Jazz – Nuggets, dans la nuit du dimanche 23/08 au lundi 24/08, 3h Game 5* : Nuggets – Jazz, mardi 25/08, horaire à déterminer

Nuggets – Jazz, mardi 25/08, horaire à déterminer Game 6* : Jazz – Nuggets, jeudi 27/08, horaire à déterminer

Jazz – Nuggets, jeudi 27/08, horaire à déterminer Game 7* : Nuggets – Jazz, samedi 29/08, horaire à déterminer

*si nécessaire