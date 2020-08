Playoffs NBA 2020 : Nuggets-Jazz, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne tout de suite avec une série qui sent bon le sprint et les parpaings dans la raquette : Nuggets vs Jazz !

Choc intéressant pour ce premier tour ! Deux franchises qui progressent depuis quelques saisons, peut-être l’une des deux qui n’en est qu’à une étape de cette progression mais… ne nous avançons pas trop. Rudy Gobert tentera de freiner comme il peut la boulimie de basket de Nikola Jokic, Donovan Mitchell tentera de prouver qu’il est un meilleur basketteur que Jamal Murray, Quin Snyder devra ralentir la cadence au max tout en trouvant des solutions en attaque sans Bojan Bogdanovic et Mike Conley sur le début de série. Une série équilibrée sur le papier, peut-être pas tant que ça dans les faits mais une fois encore ne vendons pas la peau du Jazz avant de l’avoir éliminé. Premier round ce soir, envoyez la preview !

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.