Playoffs NBA 2020 : Rockets-Thunder, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne tout de suite avec une série qui sent bon les comebacks et la mélancolie : Rockets vs Thunder !

Pour retrouver toutes les vidéos oscarisées de notre chaîne c’est par ici

Si on nous avait parlé il y a neuf mois d’une série équilibrée au premier tour entre le Thunder et les Rockets, on aurait probablement répondu quelque chose du genre « ah ouais, en 2027 ? ». Sauf que la reconstruction du Thunder a donc été beaucoup plus rapide que prévue. On aura donc droit dès demain à un vrai choc à l’ancienne, entre d’un côté les anciens d’OKC James Harden et Russell Westbrook, et de l’autre un ancien des Rockets en la personne de Chris Paul. Pas de Brodie sur le début de série d’ailleurs, on connait un Barbu qui va devoir mettre le paquet, et une match-up beaucoup plus serrée qu’elle n’y parait. D’un côté l’organisation aussi étonnante qu’en place du Thunder, de l’autre la folie de Houston, et une série qui pourrait bien durer avec comme carotte une demi-finale face au vainqueur de Lakers-Blazers. Tonnerre de tonnerre de fusée, ça va envoyer du TRÈS TRÈS lourd.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.