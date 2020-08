Rockets – Thunder au premier tour : attention, il ne faudra pas se tromper de vestiaire en arrivant

Parmi les affiches de ce premier tour des Playoffs 2020, les sentimentaux vont naturellement se tourner vers le rencard prévu entre les Rockets et le Thunder. Deux équipes qui se connaissent par coeur ou presque, pas parce qu’elles se croisent régulièrement sur les parquets mais plutôt parce que leurs GM respectifs aiment bien faire affaire ensemble.

Il a fallu du temps à James Harden pour digérer le traitement que lui a réservé Sam Presti en 2012. Meilleur sixième homme de la saison et ancien finaliste avec le Thunder, The Beard a eu une petite heure pour choisir quelle direction donner à sa carrière. Pas assez rapide, il est finalement échangé dans le Texas où il deviendra un vrai franchise player et MVP en 2018. L’été dernier, c’est un vieux copain d’OKC qui l’a rejoint au pays des fusées. Symbole du Thunder depuis son arrivée dans la Ligue, le Brodie n’a pas résisté aux deux échecs successifs au premier tour des Playoffs, forçant le patron local à démonter pièce par pièce son roster pour entamer une reconstruction nécessaire. Pas de ressentiment, entre les deux camps. Juste de la gratitude et deux trajectoires qui prennent des directions différentes. Enfin c’est ce qu’on croyait avant que Chris Paul, qui a fait le voyage en sens inverse, ne s’amuse à montrer l’exemple à cette jeune équipe a priori destinée à ne jamais avoir le temps de se développer ensemble. Résultat, des succès surprenant et une solidité remarquable dans les quatrièmes quart-temps pour réaliser de sérieux comebacks dans le sillage du vétéran et une quatrième place à l’Ouest aussi inespérée qu’imprévue par le front office lui-même en début de saison. Curieux, comme nous tous, de voir jusqu’où ce groupe pouvait aller, Sam Presti a oublié ses envies de trade à la deadline et cela donnera un duel chargé en émotion avec Houston dès le premier tour des Playoffs.

Du côté des Rockets, James Harden est déjà extrêmement chaud alors que son pote du backcourt (le Brodie, il vaut mieux préciser vu qu’il n’y a que des guards à Houston) est touché au quadriceps et ne sera pas prêt à temps pour le début de la série selon Jonathan Feigen du Houston Chronicle. Sa condition physique est un gros point d’interrogation et conditionnera une bonne partie de la série. En effet, les Fusées ne sont pas les mêmes sans le Marsupilami cette saison (8-6 contre 36-21 avec lui) et le trio du backcourt du Thunder pourrait en profiter pour appuyer là où ça fait mal avec SGA et Chris Paul pour assurer du beau jeu en attaque et Luguentz Dort qui pourra se concentrer sur le cas du barbu en défense tant qu’un seul MVP sera sur le terrain à Clutch City. Le rookie non drafté s’est déjà chargé de Harden cette année et il lui fait encore plus peur qu’un barber maladroit. Vous vous rappelez de son 1/17 du parking ? C’était lors de la première titularisation de Lulu, missionné sur El Chapo en défense.

Lorsque les deux effectifs affichent complet, les Rockets partent favoris mais l’absence du Brodie va peut-être redistribuer un peu les cartes. On a appris qu’il ne fallait pas sous-estimer cette équipe du Thunder qui a d’ailleurs remporté sa série 2 victoires à 1 contre les Texans en saison régulière. Une preview de ce qu’il pourrait se passer à Orlando ? On n’est plus à une surprise près.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Thunder – Rockets, dans la nuit du mardi 18/08 au mercredi 19/08, 0h30

Thunder – Rockets, dans la nuit du mardi 18/08 au mercredi 19/08, 0h30 Game 2 : Thunder – Rockets, jeudi 20/08, 21h30

Thunder – Rockets, jeudi 20/08, 21h30 Game 3 : Rockets – Thunder, dans la nuit de samedi 22/08 à dimanche 23/08, 0h

Rockets – Thunder, dans la nuit de samedi 22/08 à dimanche 23/08, 0h Game 4 : Rockets – Thunder, lundi 24/08, 22h

Rockets – Thunder, lundi 24/08, 22h Game 5* : Thunder – Rockets, mercredi 26/08, horaire à déterminer

Thunder – Rockets, mercredi 26/08, horaire à déterminer Game 6* : Rockets – Thunder, vendredi 28/08, horaire à déterminer

Rockets – Thunder, vendredi 28/08, horaire à déterminer Game 7* : Thunder – Rockets, dimanche 30/08, horaire à déterminer

Source texte : Houston Chronicle