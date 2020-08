Playoffs NBA 2020 : Bucks – Magic, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on attaque tout de suite avec la première série, la plus équilibrée mais non pas du tout : les Bucks face au Magic !

D’un côté des Bucks qui roulent sur la Ligue (mais pas sur les Raptors) depuis deux ans, de l’autre une équipe déjà bien contente d’être là et qui risque fort de servir de pâté de campagne à son adversaire. Le rouleau compresseur c’est les Bucks, le pâté c’est le Magic, et si le seul avantage des coéquipiers d’Evan Fournier pourrait se trouver dans le fait qu’ils évoluent à domicile… cet avantage ne sert à rien dès lors que l’on sait qu’il n’y aura aucun supporter durant ces Playoffs. Giannis Antetokounmpo jouera-t-il plus de 20 minutes en moyenne ? Se laissera-t-il aller à une mandale dans les dents d’Aaron Gordon ? Est-ce que quelque part ce ne serait pas mérité pour l’ensemble de son oeuvre ? On se pose, on essaie de répondre ) quasiment toutes ces questions et bien d’autres encore, et on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour vivre cet affrontement exceptionnel entre un lion et un moustique.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.